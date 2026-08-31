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VÍDEO: veja momento em que Pedro Scooby 'apaga' no palco de apresentação ao vivo na Dança dos Famosos

Surfista ficou imóvel no palco enquanto colegas se preparavam para dançar e arrancou risadas no ‘Domingão com Huck’

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:26

Pedro Scooby na Dança dos Famosos 2026
Pedro Scooby na Dança dos Famosos 2026 Crédito: Reprodução

Pedro Scooby protagonizou um momento inusitado durante a segunda rodada do Grupo A da “Dança dos Famosos 2026”, exibida no “Domingão com Huck” deste domingo (30). Pouco antes de começar a coreografia, o surfista simplesmente “congelou” no palco enquanto os demais integrantes do grupo assumiam suas posições.

A cena, no entanto, foi uma brincadeira do ex-BBB. Scooby recriou um dos memes mais conhecidos de sua participação no BBB 22, quando chamava atenção por ficar parado e aparentemente distraído durante algumas conversas no confinamento.

Elenco de Dança dos Famosos 2026

Ticiane Pinheiro é confirmada no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Breno Ferreira é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Otaviano Costa é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Junno Andrade é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
Lucas Guedez é confirmado no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram
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Ticiane Pinheiro é confirmada no Dança dos Famosos 2026 por Reprodução/Instagram

O momento aconteceu antes de o grupo iniciar a apresentação de “Boogie Wonderland”, clássico do Earth, Wind & Fire, na rodada dedicada à Disco Music.

Scooby é parabenizado por conquista no surfe

Além da brincadeira, Pedro Scooby teve outro motivo para comemorar durante o programa. Luciano Huck parabenizou o surfista pela conquista do bicampeonato do Itacoatiara Big Wave, competição de ondas gigantes realizada em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

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Scooby conquistou o título ao lado de Lucas Chumbo, também surfista e ex-participante do BBB. Chumbo integrou o elenco da edição de 2020 do reality show.

A conquista aconteceu em meio à participação de Scooby na “Dança dos Famosos”, fazendo com que o atleta precisasse conciliar os treinamentos no mar com os ensaios para a competição do “Domingão”.

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