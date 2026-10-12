Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Virginia e Zé Felipe curtem praia juntos logo após término com Vini Jr.

Influenciadora e cantor curtiram tarde de sol nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:13

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram a tarde deste domingo (11) lado a lado em uma praia de Miami, nos Estados Unidos. O reencontro aconteceu poucas horas após a assessoria da influenciadora confirmar oficialmente o fim do seu relacionamento de quase um ano com o jogador Vini Jr.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha faz reflexão após término de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 8
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o ex-casal aparece dividindo a mesma espreguiçadeira na areia. O cantor sertanejo e a empresária estavam acompanhados apenas por amigas dela, curtindo o final da tarde sem a presença das crianças.

Mais cedo, os dois já haviam entregado que dividiam o mesmo roteiro no fim de semana. Ambos publicaram fotos de uma piscina em Miami ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor. Zé Felipe viajou recentemente para os Estados Unidos justamente para passar uma temporada perto dos três filhos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Indireta? Poliana Rocha fala de 'desapego' após término de Virginia e Vini Jr.

Após rumores, assessoria de Virginia Fonseca confirma término do relacionamento com Vini Jr.

Solteiro? Zé Felipe responde fãs e revela como está vida amorosa

Sumiço de Leonardo, volta de ex-casal e Ana Castela: tudo o que rolou na festa de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe

Luana Piovani detona influenciadores que falam em deixar o Brasil após restrições às bets e alfineta Luciano Huck e Vini Jr.

A chegada de Virginia a Miami marca sua saída de Madri, na Espanha, onde morava o atleta. No sábado (10), a equipe da influenciadora informou à imprensa que o término entre ela e o atacante do Real Madrid foi amigável, negando os rumores de qualquer briga entre o casal.

Em meio ao clima de separação, a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha publicou um texto reflexivo sobre deixar o outro ir e focar no amor-próprio. A postagem foi rapidamente apontada pelos internautas como uma indireta ligada ao término da ex-nora.

Leia mais

Imagem - Oração do dia: 'Saibamos irradiar a plenitude da caridade' - aprenda essa poderosa prece do 'Papa Bom' para afastar o rancor e ter sabedoria e paz

Oração do dia: 'Saibamos irradiar a plenitude da caridade' - aprenda essa poderosa prece do 'Papa Bom' para afastar o rancor e ter sabedoria e paz

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O mundo exterior pode estar em chamas, mas a sua mente é uma fortaleza que só pode ser invadida se você destrancar a porta' - a reflexão de Marco Aurélio que te ajuda a ter paz

Frase do dia do Estoicismo: 'O mundo exterior pode estar em chamas, mas a sua mente é uma fortaleza que só pode ser invadida se você destrancar a porta' - a reflexão de Marco Aurélio que te ajuda a ter paz

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Gente falsa é igual a leite fervendo: virou as costas... já sabe, né?' - Apresentadora ensina a identificar amizades interesseiras

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Gente falsa é igual a leite fervendo: virou as costas... já sabe, né?' - Apresentadora ensina a identificar amizades interesseiras

Tags:

zé Felipe Virginia Praia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (12 de outubro): feriado favorece tempo de qualidade e escolhas sem pressa

Cor e número da sorte de hoje (12 de outubro): feriado favorece tempo de qualidade e escolhas sem pressa
Imagem - Conheça a Macondo Park, 'cidade' construída por Shakira com estádio para 55 mil pessoas, restaurantes e até programação literária

Conheça a Macondo Park, 'cidade' construída por Shakira com estádio para 55 mil pessoas, restaurantes e até programação literária
Imagem - Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady desabafa após competição: 'Meu maior adversário'

Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady desabafa após competição: 'Meu maior adversário'