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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:13
Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram a tarde deste domingo (11) lado a lado em uma praia de Miami, nos Estados Unidos. O reencontro aconteceu poucas horas após a assessoria da influenciadora confirmar oficialmente o fim do seu relacionamento de quase um ano com o jogador Vini Jr.
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos
Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o ex-casal aparece dividindo a mesma espreguiçadeira na areia. O cantor sertanejo e a empresária estavam acompanhados apenas por amigas dela, curtindo o final da tarde sem a presença das crianças.
Mais cedo, os dois já haviam entregado que dividiam o mesmo roteiro no fim de semana. Ambos publicaram fotos de uma piscina em Miami ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor. Zé Felipe viajou recentemente para os Estados Unidos justamente para passar uma temporada perto dos três filhos.
A chegada de Virginia a Miami marca sua saída de Madri, na Espanha, onde morava o atleta. No sábado (10), a equipe da influenciadora informou à imprensa que o término entre ela e o atacante do Real Madrid foi amigável, negando os rumores de qualquer briga entre o casal.
Em meio ao clima de separação, a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha publicou um texto reflexivo sobre deixar o outro ir e focar no amor-próprio. A postagem foi rapidamente apontada pelos internautas como uma indireta ligada ao término da ex-nora.