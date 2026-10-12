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VÍDEO: Virginia e Zé Felipe curtem praia juntos logo após término com Vini Jr.

Influenciadora e cantor curtiram tarde de sol nos Estados Unidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:13

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram a tarde deste domingo (11) lado a lado em uma praia de Miami, nos Estados Unidos. O reencontro aconteceu poucas horas após a assessoria da influenciadora confirmar oficialmente o fim do seu relacionamento de quase um ano com o jogador Vini Jr.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos 1 de 8

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o ex-casal aparece dividindo a mesma espreguiçadeira na areia. O cantor sertanejo e a empresária estavam acompanhados apenas por amigas dela, curtindo o final da tarde sem a presença das crianças.

Mais cedo, os dois já haviam entregado que dividiam o mesmo roteiro no fim de semana. Ambos publicaram fotos de uma piscina em Miami ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor. Zé Felipe viajou recentemente para os Estados Unidos justamente para passar uma temporada perto dos três filhos.

A chegada de Virginia a Miami marca sua saída de Madri, na Espanha, onde morava o atleta. No sábado (10), a equipe da influenciadora informou à imprensa que o término entre ela e o atacante do Real Madrid foi amigável, negando os rumores de qualquer briga entre o casal.