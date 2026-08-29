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VÍDEO: Virginia Fonseca levanta suspeita de novo piercing íntimo após aparecer de biquíni

Detalhe sob a peça chamou atenção dos internautas, mas influenciadora ainda não confirmou se colocou o acessório

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:40

Virgínia
Virgínia Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais após compartilhar um vídeo de biquíni. Desta vez, um detalhe percebido pelos seguidores levantou a suspeita de que a influenciadora, de 27 anos, teria colocado um piercing na região dos mamilos.

A especulação começou depois que internautas observaram um pequeno volume sob o tecido do biquíni e passaram a acreditar que poderia se tratar de uma joia. “Virgínia meteu um piercing no peito”, comentou um seguidor. A observação rapidamente fez com que outras pessoas levantassem a mesma possibilidade.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Apesar da repercussão, não há confirmação de que Virginia realmente tenha colocado o piercing. Até o momento, a influenciadora não se pronunciou sobre o detalhe, e a hipótese surgiu exclusivamente a partir das imagens analisadas pelos seguidores.

A suspeita surge poucos dias depois de Virginia revelar que voltou a usar um piercing no umbigo. Ela contou que já tinha o acessório antes do nascimento da filha Maria Alice, mas precisou retirá-lo durante a gravidez.

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Posteriormente, após engravidar de Maria Flor, Virginia desenvolveu uma hérnia e não conseguiu reutilizar o furo antigo. Segundo o relato da própria influenciadora, foi necessário passar por uma cirurgia para corrigir a condição.

Ao mostrar que havia colocado novamente o piercing no umbigo, Virginia também recebeu comentários de internautas insinuando que estaria tentando parecer mais jovem.

“Aham! Gente, eu tô me achando com 20 anos. Ai, me deixa”, rebateu a influenciadora.

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