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Videomaker publicou imagens de dentro de helicóptero desaparecido com o cantor Rick e empresário

Paulo Soares, que estava na aeronave, compartilhou registros feitos durante o voo antes de o helicóptero desaparecer na Serra de Santa Catarina

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:25

Videomaker Paulo Soares publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido Crédito: Reprodução/Instagram

O videomaker Paulo Soares, que acompanhava o empresário Bruno Avelar, publicou nas redes sociais imagens feitas de dentro do helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Ele está entre as pessoas que estavam na aeronave ao lado do cantor Rick, da dupla com Renner, e do piloto.

Os registros foram compartilhados antes de o helicóptero perder o contato e desaparecer durante o trajeto entre Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e São Joaquim, na Serra. A aeronave é procurada desde a tarde de segunda-feira (21), principalmente na região de Urubici.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido 1 de 7

Paulo, Rick, Bruno Avelar e o piloto estavam a bordo de um Bell 430, fabricado em 2001. O modelo tem capacidade para um piloto e até sete passageiros.

Buscas pelo helicóptero

As equipes de resgate retomaram e intensificaram as buscas nesta terça-feira (22), com operações por terra e o auxílio de um drone equipado com câmera térmica.

Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar 1 de 14

A procura se concentra em áreas da zona rural de Urubici e nas proximidades de São Joaquim, destino previsto para o voo. O helicóptero decolou de Porto Belo, mas não chegou à cidade.

Participam da operação equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira (FAB).

Antes do desaparecimento, Rick também havia publicado nas redes sociais um vídeo em que aparece encontrando Bruno Avelar em um aeroporto. A assessoria do empresário confirmou que ele embarcou no helicóptero.