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VÍDEOS: Último show de Netinho foi há oito meses; veja como foi a despedida dos palcos

Cantor se apresentou em Natal, no Rio Grande do Norte, em janeiro de 2026, durante uma celebração dos 40 anos do axé music, ao lado de grandes nomes do gênero

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:32

Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal Crédito: Reprodução

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, fez sua última apresentação em Natal, no Rio Grande do Norte, em 31 de janeiro de 2026. O show aconteceu na Praça Cívica, durante uma celebração dos 40 anos do axé music, e reuniu artistas que ajudaram a construir a história do gênero musical.

A apresentação ocorreu cerca de oito meses e meio antes da morte do artista, que enfrentava um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. Mesmo em tratamento contra a doença, Netinho participou da festa e voltou a dividir o palco com nomes conhecidos da música baiana.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

O evento contou com apresentações de Ricardo Chaves, Carla Visi, Banda Mel, Olodum, Sergynho Pimenta, Gilmelândia e É o Tchan. A celebração reuniu diferentes gerações do axé e relembrou sucessos que marcaram os carnavais brasileiros.

A escolha de Natal para uma das últimas apresentações do cantor também teve um significado especial. Netinho construiu uma relação com o público potiguar desde a década de 1990, quando se tornou uma das atrações de destaque do Carnatal.

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Na micareta, o artista comandou o bloco Bikoka e conquistou foliões com músicas que se transformaram em clássicos do axé, como "Milla" e "Beijo na Boca". Suas apresentações ajudaram a marcar uma geração de frequentadores da festa.

A apresentação de janeiro aconteceu em meio à luta do cantor contra o câncer. Netinho havia recebido o diagnóstico em março de 2025, depois de procurar atendimento médico por causa de fortes dores nas pernas. Na ocasião, precisou cancelar compromissos profissionais e interromper a agenda de shows do Carnaval para iniciar o tratamento.

Em 2026, o artista informou aos seguidores que a doença havia retornado e que seria necessário retomar a quimioterapia. Ao longo do tratamento, compartilhou momentos de sua rotina e atualizações sobre o estado de saúde nas redes sociais.

Netinho estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o fim de setembro, após uma recidiva do linfoma. O cantor morreu na manhã desta terça-feira (13).

Com uma trajetória marcada por grandes sucessos e apresentações em festas populares pelo país, Netinho se consolidou como um dos principais representantes do axé music. Sua passagem pelos palcos de Natal, especialmente no Carnatal, permanece como parte importante dessa história.

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