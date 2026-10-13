EM NATAL

VÍDEOS: Último show de Netinho foi há oito meses; veja como foi a despedida dos palcos

Cantor se apresentou em Natal, no Rio Grande do Norte, em janeiro de 2026, durante uma celebração dos 40 anos do axé music, ao lado de grandes nomes do gênero

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:32

Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal Crédito: Reprodução

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, fez sua última apresentação em Natal, no Rio Grande do Norte, em 31 de janeiro de 2026. O show aconteceu na Praça Cívica, durante uma celebração dos 40 anos do axé music, e reuniu artistas que ajudaram a construir a história do gênero musical.

A apresentação ocorreu cerca de oito meses e meio antes da morte do artista, que enfrentava um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. Mesmo em tratamento contra a doença, Netinho participou da festa e voltou a dividir o palco com nomes conhecidos da música baiana.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

O evento contou com apresentações de Ricardo Chaves, Carla Visi, Banda Mel, Olodum, Sergynho Pimenta, Gilmelândia e É o Tchan. A celebração reuniu diferentes gerações do axé e relembrou sucessos que marcaram os carnavais brasileiros.

A escolha de Natal para uma das últimas apresentações do cantor também teve um significado especial. Netinho construiu uma relação com o público potiguar desde a década de 1990, quando se tornou uma das atrações de destaque do Carnatal.

Na micareta, o artista comandou o bloco Bikoka e conquistou foliões com músicas que se transformaram em clássicos do axé, como "Milla" e "Beijo na Boca". Suas apresentações ajudaram a marcar uma geração de frequentadores da festa.

A apresentação de janeiro aconteceu em meio à luta do cantor contra o câncer. Netinho havia recebido o diagnóstico em março de 2025, depois de procurar atendimento médico por causa de fortes dores nas pernas. Na ocasião, precisou cancelar compromissos profissionais e interromper a agenda de shows do Carnaval para iniciar o tratamento.

Em 2026, o artista informou aos seguidores que a doença havia retornado e que seria necessário retomar a quimioterapia. Ao longo do tratamento, compartilhou momentos de sua rotina e atualizações sobre o estado de saúde nas redes sociais.

Netinho estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o fim de setembro, após uma recidiva do linfoma. O cantor morreu na manhã desta terça-feira (13).