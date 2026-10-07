FIM DE UMA ERA?

Viih Tube anuncia que vai abandonar as redes sociais de vez e revela o motivo: 'Grata por tudo'

Com 13 anos de carreira na internet, a influenciadora marcou a data oficial para desativar todos os seus perfis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:30

Viih Tube anuncia que vai deixar as redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (7), Viih Tube pegou os seguidores de surpresa ao comunicar que vai sair das redes sociais permanentemente. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora de 26 anos marcou o dia 30 de novembro como a data final em que seus perfis estarão disponíveis para o público.

Viih Tube compartilha fotos do início da carreira 1 de 24

Com uma trajetória de 13 anos nas redes sociais, a esposa do ex-BBB Eliezer acumula quase mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e mais de 11 milhões no YouTube. Em tom nostálgico, ela publicou fotos do início da carreira e relembrou a época em que criava vídeos de forma despretensiosa, ainda na adolescência.

"Às vezes nem eu acredito que vivi tudo isso. Sou grata por tudo o que construí até aqui, e cada dia mais empolgada para escrever minha nova história", disse a influenciadora em um dos posts.

Casamento de Viih Tube e Eliezer 1 de 41

Ao explicar a mudança, Viih apontou a "falta de propósito" como o grande culpado. A empresária desabafou que o ambiente da internet perdeu o sentido para ela ao longo do tempo. Segundo a criadora de conteúdo, no passado a produção era movida por amor e diversão, muito antes do dinheiro dominar o mercado.