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Viih Tube anuncia que vai abandonar as redes sociais de vez e revela o motivo: 'Grata por tudo'

Com 13 anos de carreira na internet, a influenciadora marcou a data oficial para desativar todos os seus perfis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:30

Viih Tube anuncia que vai deixar as redes sociais
Viih Tube anuncia que vai deixar as redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (7), Viih Tube pegou os seguidores de surpresa ao comunicar que vai sair das redes sociais permanentemente. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora de 26 anos marcou o dia 30 de novembro como a data final em que seus perfis estarão disponíveis para o público.

Viih Tube compartilha fotos do início da carreira

Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram
Viih Tube anuncia que vai deixar as redes sociais por Reprodução/Instagram
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Viih Tube compartilha fotos da carreira: 'Nem eu acredito que vivi tudo isso' por Reprodução/Instagram

Com uma trajetória de 13 anos nas redes sociais, a esposa do ex-BBB Eliezer acumula quase mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e mais de 11 milhões no YouTube. Em tom nostálgico, ela publicou fotos do início da carreira e relembrou a época em que criava vídeos de forma despretensiosa, ainda na adolescência.

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"Às vezes nem eu acredito que vivi tudo isso. Sou grata por tudo o que construí até aqui, e cada dia mais empolgada para escrever minha nova história", disse a influenciadora em um dos posts.

Casamento de Viih Tube e Eliezer

Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram

Ao explicar a mudança, Viih apontou a "falta de propósito" como o grande culpado. A empresária desabafou que o ambiente da internet perdeu o sentido para ela ao longo do tempo. Segundo a criadora de conteúdo, no passado a produção era movida por amor e diversão, muito antes do dinheiro dominar o mercado.

Cansada da exposição de sua vida pessoal, a jovem já tem planos para a vida fora das redes. Para marcar a despedida, Viih gravou um curso voltado para quem deseja ingressar na carreira digital. O objetivo agora é trabalhar exclusivamente nos bastidores como mentora, ajudando novos talentos

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