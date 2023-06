Viih Tube e Eliezer 'proíbem' visitas em casa após nascimento de Lua

Os influenciadores Eliezer e Viih Tube, pais de Lua Di Felice, resolveram "barrar" a presença de amigos e alguns familiares na casa do casal. Isso porque, de acordo com o ex-BBB, a pequena ainda não tomou todas as vacinas.



Em conversa com os seguidores pela caixinha de perguntas no Instagram, Eliezer explicou que no início, logo quando a filha chegou em casa, ninguém foi visitá-los, apenas a família foi autorizada e também não ficaram muito tempo.