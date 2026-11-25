VIDA DE LUXO

Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 22 mil por mês com supermercado e surpreendem

Despesa milionária do casal com carros também virou assunto durante discussão no reality 'Ilhados com a Sogra'

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:26

Viih Tube e Eliezer revelaram gastos domésticos durante reality show da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Viih Tube e Eliezer surpreenderam ao revelar quanto gastam mensalmente com compras de supermercado. Durante a participação no reality show Ilhados com a Sogra, que estreou nesta quarta-feira (25) na Netflix, o casal contou que a despesa chega a R$ 22 mil por mês na fatura do cartão de crédito.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, a revelação aconteceu durante uma discussão envolvendo Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, e o genro.

A sogra ironizou a preocupação de Eliezer em economizar azeite durante o confinamento e questionou a postura do influenciador, que investe milhões na compra de carros de luxo.

Casamento de Viih Tube e Eliezer 1 de 41

O ex-BBB, por sua vez, reclamou dos hábitos de consumo da esposa e da sogra, afirmando que as duas costumam escolher produtos mais caros e processados.

Como exemplo, Eliezer citou a preferência das duas por comprar polpa de maracujá em embalagens individuais em vez da fruta fresca. “Eu quero ver a fruta!”, disparou.

Viih Tube admite dependência da mãe

A participação da família no reality também expôs detalhes da relação entre Viih Tube e Viviane. A mãe da influenciadora revelou que costuma ir às lojas, selecionar roupas e levá-las para a filha experimentar em casa antes de efetuar as compras.

Viviane também foi responsável por arrumar a mala da filha para o confinamento.