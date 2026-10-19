Viih Tube revela resistência de Eliezer à decisão de abandonar as redes sociais após 13 anos: ‘Foi difícil me apoiar’

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:29
Viih Tube revelou que não teve o apoio imediato do marido, Eliezer, quando decidiu deixar as redes sociais definitivamente. A influenciadora contou nesta segunda-feira (19), ao responder perguntas de seguidores no Instagram, que o companheiro teve dificuldade para aceitar a escolha, que marcará o fim de uma trajetória de 13 anos na internet.
“Foi difícil ele me apoiar. Ele não quis, não”, afirmou a ex-BBB, ao ser questionada se Eliezer também pretende abandonar as plataformas digitais.
Segundo Viih, a decisão é pessoal e não significa que o marido queira seguir o mesmo caminho. Ela explicou que ele continua envolvido com a criação de conteúdo e ainda sente prazer em trabalhar na área. “Ele ainda tem muito gosto por isso, ele ainda ama fazer”, disse a influenciadora.
Viih Tube e Elizer na Itália
O encerramento dos perfis pessoais está previsto para 30 de novembro. Viih anunciou a decisão no dia 7 de outubro e explicou que vinha amadurecendo a ideia havia meses. Na ocasião, afirmou que a exposição na internet deixou de fazer sentido para ela.
A influenciadora também já está preparando gravações para marcar a despedida do público após mais de uma década compartilhando momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores.
Apesar de deixar as redes sociais, Viih não pretende se afastar completamente do mercado digital. A empresária planeja trabalhar nos bastidores e anunciou a intenção de lançar um curso voltado para pessoas que desejam começar a produzir conteúdo para a internet.
A mudança representa uma nova fase na carreira da ex-BBB, que pretende aproveitar a experiência acumulada ao longo dos anos para atuar na formação de novos criadores.