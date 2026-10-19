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Viih Tube revela resistência de Eliezer à decisão de abandonar as redes sociais após 13 anos: ‘Foi difícil me apoiar’

Influenciadora pretende encerrar os perfis pessoais em 30 de novembro, mas marido continuará trabalhando com produção de conteúdo digital

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:29

Viih Tube revelou que Eliezer teve dificuldade para apoiar sua decisão de deixar as redes sociais Crédito: Reprodução

Viih Tube revelou que não teve o apoio imediato do marido, Eliezer, quando decidiu deixar as redes sociais definitivamente. A influenciadora contou nesta segunda-feira (19), ao responder perguntas de seguidores no Instagram, que o companheiro teve dificuldade para aceitar a escolha, que marcará o fim de uma trajetória de 13 anos na internet.

“Foi difícil ele me apoiar. Ele não quis, não”, afirmou a ex-BBB, ao ser questionada se Eliezer também pretende abandonar as plataformas digitais.

Segundo Viih, a decisão é pessoal e não significa que o marido queira seguir o mesmo caminho. Ela explicou que ele continua envolvido com a criação de conteúdo e ainda sente prazer em trabalhar na área. “Ele ainda tem muito gosto por isso, ele ainda ama fazer”, disse a influenciadora.

Viih Tube e Elizer na Itália 1 de 7

O encerramento dos perfis pessoais está previsto para 30 de novembro. Viih anunciou a decisão no dia 7 de outubro e explicou que vinha amadurecendo a ideia havia meses. Na ocasião, afirmou que a exposição na internet deixou de fazer sentido para ela.

A influenciadora também já está preparando gravações para marcar a despedida do público após mais de uma década compartilhando momentos da vida pessoal e profissional com os seguidores.

Apesar de deixar as redes sociais, Viih não pretende se afastar completamente do mercado digital. A empresária planeja trabalhar nos bastidores e anunciou a intenção de lançar um curso voltado para pessoas que desejam começar a produzir conteúdo para a internet.