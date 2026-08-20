Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viih Tube vai processar banda que desistiu de show às vésperas do casamento por ela estar 'cancelada', e fãs suspeitam do Jota Quest

Influenciadora afirmou que grupo desistiu da apresentação 15 dias antes da cerimônia por causa da repercussão negativa sobre ela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:14

Casamento de Viih Tube e Eliezer
Casamento de Viih Tube e Eliezer Crédito: @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram

Viih Tube revelou um dos perrengues que enfrentou antes do casamento com Eliezer. A influenciadora contou que uma banda famosa, já contratada para se apresentar na festa, cancelou o show apenas 15 dias antes da cerimônia. O episódio fez fãs levantarem a suspeita de que o grupo seria o Jota Quest.

Segundo Viih, a banda receberia o valor integral pela apresentação e não havia qualquer acordo de publicidade, parceria ou permuta. Por isso, ela afirmou que pretende recorrer à Justiça para cobrar a multa prevista no contrato.

Casamento de Viih Tube e Eliezer

Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
1 de 41
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram

"Simplesmente a banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, inclusive, cancelou a apresentação do nosso casamento 15 dias antes pelo motivo de que eu estava cancelada. Quem mandou ser cancelada? Vai, gata", contou nas redes sociais.

A influenciadora ressaltou que era uma cliente comum e que estava pagando integralmente pelo serviço. "E não, gente, não era permuta, não era parceria, não tinha desconto, eu era uma cliente normal e estava pagando 100%. Obviamente, vou cobrar a multa e processar, porque, pelo contrato, eles não podem fazer isso, tinha que ter um motivo cabível para cancelar", afirmou.

Viih também disse que o cancelamento deixou uma pendência financeira. Segundo ela, o valor pago antecipadamente não foi devolvido e a multa prevista pelo rompimento do contrato também não teria sido paga. Ela afirmou ainda que recebeu justificativas diferentes para a desistência.

"O motivo, para mim, foi o pior. Primeiro, falaram que era por atraso de pagamento, o que não faz o menor sentido, porque era parcelado e estávamos pagando certinho. Aí falei: 'Não estou entendendo'. [Responderam:] 'Ah, não, não é esse motivo. O motivo é por ela estar cancelada'. Falaram em ligação, mas está gravado", relatou.

Por que fãs suspeitam do Jota Quest?

Viih Tube não revelou o nome da banda, mas uma frase publicada por ela acabou servindo de pista para os seguidores. Ao comentar o episódio, a influenciadora escreveu: "Dias melhores virão".

A expressão imediatamente chamou atenção por lembrar Dias Melhores, um dos grandes sucessos do Jota Quest. A partir daí, internautas começaram a especular que a banda citada por Viih seria justamente o grupo mineiro. A suspeita ganhou ainda mais força após Lucas Rangel, um dos padrinhos do casamento, fazer um comentário brincando com a palavra "quest".

"Uma quest que não cala, quem é a banda", escreveu ele.

Viih, porém, não confirmou que a frase tenha sido uma referência ao Jota Quest. A assessoria da banda também não comentou a especulação quando procurada pela imprensa.

Leia mais

Imagem - Irmão de ator roubou R$ 65 milhões e escondeu parte do dinheiro em molho de macarrão

Irmão de ator roubou R$ 65 milhões e escondeu parte do dinheiro em molho de macarrão

Imagem - Hayden Panettiere teria usado 'delivery' de álcool e drogas pouco antes de morrer

Hayden Panettiere teria usado 'delivery' de álcool e drogas pouco antes de morrer

Imagem - Ex-atriz da Globo revela fim de casamento com diretora 35 anos mais jovem: 'Momentos bastante difíceis'

Ex-atriz da Globo revela fim de casamento com diretora 35 anos mais jovem: 'Momentos bastante difíceis'

Tags:

Viih Tube Eliezer

Mais recentes

Imagem - Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida
Imagem - Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer