ENTENDA O CASO

Viih Tube vai processar banda que desistiu de show às vésperas do casamento por ela estar 'cancelada', e fãs suspeitam do Jota Quest

Influenciadora afirmou que grupo desistiu da apresentação 15 dias antes da cerimônia por causa da repercussão negativa sobre ela

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:14

Casamento de Viih Tube e Eliezer Crédito: @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram

Viih Tube revelou um dos perrengues que enfrentou antes do casamento com Eliezer. A influenciadora contou que uma banda famosa, já contratada para se apresentar na festa, cancelou o show apenas 15 dias antes da cerimônia. O episódio fez fãs levantarem a suspeita de que o grupo seria o Jota Quest.

Segundo Viih, a banda receberia o valor integral pela apresentação e não havia qualquer acordo de publicidade, parceria ou permuta. Por isso, ela afirmou que pretende recorrer à Justiça para cobrar a multa prevista no contrato.

Casamento de Viih Tube e Eliezer 1 de 41

"Simplesmente a banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, inclusive, cancelou a apresentação do nosso casamento 15 dias antes pelo motivo de que eu estava cancelada. Quem mandou ser cancelada? Vai, gata", contou nas redes sociais.

A influenciadora ressaltou que era uma cliente comum e que estava pagando integralmente pelo serviço. "E não, gente, não era permuta, não era parceria, não tinha desconto, eu era uma cliente normal e estava pagando 100%. Obviamente, vou cobrar a multa e processar, porque, pelo contrato, eles não podem fazer isso, tinha que ter um motivo cabível para cancelar", afirmou.

Viih também disse que o cancelamento deixou uma pendência financeira. Segundo ela, o valor pago antecipadamente não foi devolvido e a multa prevista pelo rompimento do contrato também não teria sido paga. Ela afirmou ainda que recebeu justificativas diferentes para a desistência.

"O motivo, para mim, foi o pior. Primeiro, falaram que era por atraso de pagamento, o que não faz o menor sentido, porque era parcelado e estávamos pagando certinho. Aí falei: 'Não estou entendendo'. [Responderam:] 'Ah, não, não é esse motivo. O motivo é por ela estar cancelada'. Falaram em ligação, mas está gravado", relatou.

Viih Tube conta que a banda que iria tocar no seu casamento desistiu do show 15 dias antes da festa pois ela foi cancelada na internet. pic.twitter.com/DiTUWhlX3w — Central Reality (@centralreality) August 20, 2026

Por que fãs suspeitam do Jota Quest?

Viih Tube não revelou o nome da banda, mas uma frase publicada por ela acabou servindo de pista para os seguidores. Ao comentar o episódio, a influenciadora escreveu: "Dias melhores virão".

A expressão imediatamente chamou atenção por lembrar Dias Melhores, um dos grandes sucessos do Jota Quest. A partir daí, internautas começaram a especular que a banda citada por Viih seria justamente o grupo mineiro. A suspeita ganhou ainda mais força após Lucas Rangel, um dos padrinhos do casamento, fazer um comentário brincando com a palavra "quest".

"Uma quest que não cala, quem é a banda", escreveu ele.