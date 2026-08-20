Viih Tube vai processar banda que desistiu de show às vésperas do casamento por ela estar 'cancelada', e fãs suspeitam do Jota Quest

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:14
Viih Tube revelou um dos perrengues que enfrentou antes do casamento com Eliezer. A influenciadora contou que uma banda famosa, já contratada para se apresentar na festa, cancelou o show apenas 15 dias antes da cerimônia. O episódio fez fãs levantarem a suspeita de que o grupo seria o Jota Quest.
Segundo Viih, a banda receberia o valor integral pela apresentação e não havia qualquer acordo de publicidade, parceria ou permuta. Por isso, ela afirmou que pretende recorrer à Justiça para cobrar a multa prevista no contrato.
Casamento de Viih Tube e Eliezer
"Simplesmente a banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, inclusive, cancelou a apresentação do nosso casamento 15 dias antes pelo motivo de que eu estava cancelada. Quem mandou ser cancelada? Vai, gata", contou nas redes sociais.
A influenciadora ressaltou que era uma cliente comum e que estava pagando integralmente pelo serviço. "E não, gente, não era permuta, não era parceria, não tinha desconto, eu era uma cliente normal e estava pagando 100%. Obviamente, vou cobrar a multa e processar, porque, pelo contrato, eles não podem fazer isso, tinha que ter um motivo cabível para cancelar", afirmou.
Viih também disse que o cancelamento deixou uma pendência financeira. Segundo ela, o valor pago antecipadamente não foi devolvido e a multa prevista pelo rompimento do contrato também não teria sido paga. Ela afirmou ainda que recebeu justificativas diferentes para a desistência.
"O motivo, para mim, foi o pior. Primeiro, falaram que era por atraso de pagamento, o que não faz o menor sentido, porque era parcelado e estávamos pagando certinho. Aí falei: 'Não estou entendendo'. [Responderam:] 'Ah, não, não é esse motivo. O motivo é por ela estar cancelada'. Falaram em ligação, mas está gravado", relatou.
Por que fãs suspeitam do Jota Quest?
Viih Tube não revelou o nome da banda, mas uma frase publicada por ela acabou servindo de pista para os seguidores. Ao comentar o episódio, a influenciadora escreveu: "Dias melhores virão".
A expressão imediatamente chamou atenção por lembrar Dias Melhores, um dos grandes sucessos do Jota Quest. A partir daí, internautas começaram a especular que a banda citada por Viih seria justamente o grupo mineiro. A suspeita ganhou ainda mais força após Lucas Rangel, um dos padrinhos do casamento, fazer um comentário brincando com a palavra "quest".
"Uma quest que não cala, quem é a banda", escreveu ele.
Viih, porém, não confirmou que a frase tenha sido uma referência ao Jota Quest. A assessoria da banda também não comentou a especulação quando procurada pela imprensa.