Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:35
O cantor Daniel Diau, vocalista da banda Calcinha Pret, transformou a própria casa em uma vila de Natal avaliada em R$ 400 mil no Brasil. Em entrevista à revista Quem, o artista contou que compra a maioria das peças fora do país para economizar e calcula ter gasto no máximo R$ 200 mil no projeto atual, o maior que já montou.
Decoração de natal do cantor Daniel Diau, do Calcinha Preta
A família não dá palpites, já que o músico arruma sozinho toda a decoração. Ele começa a planejar as ideais em janeiro e inicia a montagem no fim de outubro, buscando referências em filmes, desenhos animados e nas festas dos Estados Unidos.
Além das luzes, árvores, renas e bonecos da Disney espalhados por dentro e por fora da casa, o cantor também cria parte do cenário. "Uma árvore de Natal, uma lareira, que eu mesmo que construo. Faço de isopor e deixo realista. Quem passa aqui pensa que é de verdade", afirmou Diau.
A paixão pela data vem desde a infância, mas ganhou um motivo a mais na vida adulta porque a esposa dele, Roberta Diau, faz aniversário na véspera de Natal, em 24 de dezembro. "Ela só ganha um presente, no aniversário. De Natal, não (risos)", brincou o vocalista.
Daniel Diau, do Calcinha Preta, e a esposa Roberta Diau
Apesar do capricho, o artista explicou que o sentido da festa vai além da decoração."Não acredito no Papai Noel, mas eu acredito na humildade humana das pessoas se reconciliarem, estarem juntas, ver seus filhos crescerem, brincarem e se alegrarem. Celebro o nascimento de Cristo, que tem que nascer todo dia na nossa vida", disse.
Como compra novidades todos os anos, Diau costuma dar parte dos itens antigos para parentes, como a tia, a sogra e a cunhada. O restante fica guardado na casa nova. "Ficam dentro de caixas, guardadas, enroladas em plástico bolha. Guardo tudo direitinho para ficar bonitinho, organizado e não bagunçar a casa", explicou.