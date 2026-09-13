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Vila italiana, 500 cristais de Murano e vestido de 40 metros: como foi o casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Casal reuniu cerca de 150 convidados em fazenda no interior de São Paulo e apostou em detalhes personalizados para a celebração

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:43

Casamento
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção Crédito: Nilson Versatti e Dani Versatti

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram a união neste sábado (12), em uma cerimônia cercada de detalhes luxuosos, simbolismos familiares e regras pouco comuns. O casamento aconteceu na Fazenda Casa Gialla, em Araras (SP), com cerca de 150 convidados.

Um dos pedidos mais curiosos dos noivos foi o apagão digital. Além da ausência de sinal de celular na propriedade, a organização decidiu não disponibilizar Wi-Fi. A ideia era manter os convidados completamente concentrados na cerimônia e na festa, sem registros ou distrações nas redes sociais.

Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Nilson Versatti e Dani Versatti
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Nilson Versatti e Dani Versatti
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Nilson Versatti e Dani Versatti
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Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção por Leo Faria

O altar foi montado ao ar livre, sob uma figueira centenária com copa de cerca de 300 m². Ana entrou acompanhada do filho, Alezinho, enquanto Edu caminhou até a cerimônia ao lado da filha, Maria Eduarda, em um momento pensado para reunir os filhos dos dois no casamento.

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A decoração também chamou atenção. A propriedade ganhou uma vila inspirada em cidades italianas, criada especialmente para a celebração. O projeto ainda reuniu quase 9 mil rosas, mais de 5 mil orquídeas e cerca de 500 cristais de Murano espalhados pelos ambientes.

Até o vinho servido aos convidados foi personalizado. O Château Eclipse Noir foi produzido especialmente para a ocasião e reúne nove variedades de uvas, em referência ao número da sorte de Edu.

No visual, Ana apostou em dois vestidos exclusivos de Vitor Zerbinato. O primeiro, usado na cerimônia, foi confeccionado com 40 metros de tafetá e ganhou uma saia volumosa e um grande laço. Para completar a produção, ela usou joias de ouro branco com topázio azul. Edu vestiu alfaiataria Hugo Boss.

Na celebração, a fé também ganhou espaço com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, colocada na mesa de bem-casados e levada ao casamento como uma tradição de família.

Depois da cerimônia, a festa entrou no clima dos anos 1990 com apresentação do grupo Double You, além do DJ Cesar Damasceno. Ao fim da comemoração, Ana e Edu embarcam para a Itália, destino escolhido para a lua de mel.

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