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Vila italiana, jardim e restauração: como fazenda de 180 anos está sendo preparada para o casamento de Edu Guedes e Ana Hickmann

Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo, passa por uma reforma que preserva elementos históricos e cria novos espaços para a celebração

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 08:40

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Divulgação

Ana Hickmann e Edu Guedes estão nos últimos preparativos para o casamento. Enquanto a apresentadora cuida dos detalhes da celebração, a fazenda escolhida para a festa também passa por uma grande transformação.

A Casa Gialla, propriedade de Edu Guedes em Araras, no interior de São Paulo, tem mais de 180 anos e está sendo restaurada especialmente para receber a cerimônia, que acontece daqui a menos de um mês. A obra segue em andamento e, enquanto parte da estrutura histórica foi preservada, novos espaços foram criados para a festa.

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 20

Um dos principais cuidados durante a reforma foi manter as características originais da fazenda. O salão passou por uma grande revitalização, mas os tijolos originais, a fachada e a lateral do cômodo foram preservados. "É uma fazenda do Edu que tem mais de 180 anos. É um lugar muito especial para nós", contou Ana, em entrevista à Quem.

Apesar da preservação da construção histórica, a propriedade também recebeu estruturas novas para atender às necessidades do casamento. Entre elas, estão banheiros e uma cozinha industrial, adaptando o espaço para receber os convidados sem apagar a identidade da fazenda.

Vila italiana foi construída para o casamento

Uma das novidades que mais chamam atenção na transformação da Casa Gialla é a construção de uma vila italiana dentro da propriedade. O espaço foi planejado para fazer a ligação entre o salão principal e a casa da fazenda e será utilizado durante a recepção dos convidados.

Ana Hickmann e Edu Guedes curtem viagem em família para Grécia 1 de 18

Segundo Ana, a proposta é criar um ambiente aconchegante, com bastante iluminação e paisagismo.

A apresentadora também participou diretamente da transformação do espaço. Em vez de apenas acompanhar a obra, ela ajudou a desenvolver o projeto de paisagismo da propriedade. "O jardim está em fase de finalização. Eu botei a mão na massa e desenvolvi o paisagismo. Está muito lindo e estou orgulhosa do nosso trabalho", afirmou.

Reforma ainda não terminou

Apesar da proximidade da cerimônia, as obras na fazenda ainda estão na reta final. Ana contou que alguns detalhes seguem sendo ajustados antes da chegada dos convidados. "Eu imaginava que a essa altura, faltando menos de um mês para o casamento, já estaria tudo 100%, mas não. São coisas pequenas, mas que precisam de atenção", explicou.