DICAS

Vinagre na máquina de lavar: o truque mágico que ajuda na limpeza e por que ele é recomendado

Ingredientes simples pode ajudar a remover resíduos de sabão e amaciante que se acumulam dentro da lavadora e favorecem odores desagradáveis



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:11

Higienização inclui tambor, gaveta, filtro e borracha da porta; veja como usar o vinagre branco na limpeza Crédito: Pexels

Se a roupa sai da máquina com cheiro estranho mesmo depois de um ciclo completo, talvez seja hora de olhar para um lugar que costuma passar despercebido: a própria lavadora.

Com o uso frequente, restos de sabão e amaciante podem se acumular em partes internas do eletrodoméstico. Com o tempo, essa sujeira pode contribuir para o aparecimento de mau cheiro e até chegar às roupas durante a lavagem.

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De onde vem o mau cheiro?

Nem todo resíduo dos produtos usados na lavagem é eliminado completamente.

Parte do sabão e do amaciante pode permanecer dentro da máquina, principalmente em situações envolvendo ciclos rápidos e água fria.

Aos poucos, esses resíduos podem se juntar a fiapos e células de pele, formando uma camada escura e aderente nas partes internas.

Esse acúmulo pode criar condições para a presença de bactérias e fungos.

Durante a centrifugação, parte da sujeira pode se desprender e entrar em contato novamente com as roupas.

Por que o vinagre pode ajudar?

O ingrediente utilizado nesse processo é o vinagre branco de álcool.

Ele contém ácido acético, que pode reagir com resíduos alcalinos deixados pelo sabão e com carbonatos de cálcio.

Essa reação ajuda a romper as camadas de sujeira acumuladas, facilitando sua dissolução.

O produto diluído também pode ser utilizado na limpeza de algumas partes externas e de vedação da máquina.

Como fazer a limpeza

O procedimento é feito com a máquina vazia.

Coloque 500 ml de vinagre branco de álcool no compartimento de sabão e também no tambor

Selecione o ciclo mais longo disponível, como “Lavagem Pesada” ou “Limpeza do Cesto”

Use o nível máximo de água

Caso o equipamento tenha sistema de aquecimento, opte pela água quente

Depois de aproximadamente cinco minutos de funcionamento, pause a máquina

Deixe o produto agir durante uma hora

Depois, retome o ciclo normalmente

A pausa permite que o vinagre permaneça em contato com os resíduos por mais tempo.

Uma limpeza que merece entrar na rotina

A higienização mais profunda pode ser realizada uma vez por mês.

A ideia é evitar que os restos de produtos se acumulem e endureçam em áreas difíceis de alcançar.

Mas o tambor não é a única parte que precisa de atenção.

Gaveta do sabão

A gaveta pode acumular restos de produto, especialmente nos cantos.

Ela pode ser retirada e limpa com água morna e uma escova, removendo o material que ficou endurecido.

Filtro da bomba

Na parte inferior da máquina, o filtro pode reunir moedas, botões e fiapos.

Esse acúmulo pode atrapalhar a drenagem da água.

Borracha da porta

Nas máquinas com abertura frontal, a dobra interna da borracha também pode acumular água.

A região pode ser limpa com um pano embebido em vinagre, alcançando toda a parte interna da dobra.

Atenção ao tipo de vinagre