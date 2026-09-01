Vinagre na máquina de lavar: o truque mágico que ajuda na limpeza e por que ele é recomendado

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:11
Se a roupa sai da máquina com cheiro estranho mesmo depois de um ciclo completo, talvez seja hora de olhar para um lugar que costuma passar despercebido: a própria lavadora.
Com o uso frequente, restos de sabão e amaciante podem se acumular em partes internas do eletrodoméstico. Com o tempo, essa sujeira pode contribuir para o aparecimento de mau cheiro e até chegar às roupas durante a lavagem.
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Nem todo resíduo dos produtos usados na lavagem é eliminado completamente.
Parte do sabão e do amaciante pode permanecer dentro da máquina, principalmente em situações envolvendo ciclos rápidos e água fria.
Aos poucos, esses resíduos podem se juntar a fiapos e células de pele, formando uma camada escura e aderente nas partes internas.
Esse acúmulo pode criar condições para a presença de bactérias e fungos.
Durante a centrifugação, parte da sujeira pode se desprender e entrar em contato novamente com as roupas.
O ingrediente utilizado nesse processo é o vinagre branco de álcool.
Ele contém ácido acético, que pode reagir com resíduos alcalinos deixados pelo sabão e com carbonatos de cálcio.
Essa reação ajuda a romper as camadas de sujeira acumuladas, facilitando sua dissolução.
O produto diluído também pode ser utilizado na limpeza de algumas partes externas e de vedação da máquina.
O procedimento é feito com a máquina vazia.
A pausa permite que o vinagre permaneça em contato com os resíduos por mais tempo.
A higienização mais profunda pode ser realizada uma vez por mês.
A ideia é evitar que os restos de produtos se acumulem e endureçam em áreas difíceis de alcançar.
Mas o tambor não é a única parte que precisa de atenção.
Gaveta do sabão
A gaveta pode acumular restos de produto, especialmente nos cantos.
Ela pode ser retirada e limpa com água morna e uma escova, removendo o material que ficou endurecido.
Filtro da bomba
Na parte inferior da máquina, o filtro pode reunir moedas, botões e fiapos.
Esse acúmulo pode atrapalhar a drenagem da água.
Borracha da porta
Nas máquinas com abertura frontal, a dobra interna da borracha também pode acumular água.
A região pode ser limpa com um pano embebido em vinagre, alcançando toda a parte interna da dobra.
Para esse procedimento, o indicado é utilizar vinagre branco de álcool. Produtos como vinagre de maçã ou de vinho possuem açúcares e corantes, que podem deixar manchas na cuba plástica e até afetar peças colocadas na máquina posteriormente.