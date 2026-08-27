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Vinho exclusivo, 150 convidados e padre especial: saiba os detalhes da festa de casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Evento acontecerá na fazenda do noivo e terá itens personalizados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:46

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Divulgação

Ana Hickmann e Edu Guedes já entraram na contagem regressiva para o casamento, marcado para setembro na Casa Gialla, fazenda do apresentador em Araras, no interior de São Paulo. E, em uma cerimônia que será realizada em meio à natureza, a celebração terá detalhes pensados exclusivamente para o casal.

A noiva contou que assumiu parte dos preparativos, principalmente os relacionados à decoração e aos elementos que estarão nas mesas e na recepção. Edu, por sua vez, ficou à frente da parte estrutural e da restauração da propriedade, além de escolher o bufê e as atrações musicais.

Ana Hickmann e Edu Guedes mostram primeira noite na casa nova e detalhes da decoração

Ana Hickmann e Edu Guedes mostram primeira noite na casa nova e detalhes da decoração por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann e Edu Guedes na sala da nova casa por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra detalhes do processo de decoração da casa por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra detalhes do processo de decoração da casa por Reprodução/Instagram
Lustre da nova casa de Ana Hickmann e Edu Guedes tem 1,80m de altura por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra sala de jantar da casa na fazenda por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra lustre que ganhou de Edu Guedes por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra sala de jantar da casa na fazenda por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra sala de jantar da casa na fazenda por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra sala de jantar da casa na fazenda por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra local onde guardará louças na casa nova por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann mostra sala de jantar da casa na fazenda por Reprodução/Instagram
Edu Guedes mostra primeiro churrasco na casa da fazenda por Reprodução/Instagram
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Ana Hickmann e Edu Guedes mostram primeira noite na casa nova e detalhes da decoração por Reprodução/Instagram

"Eu estou cuidando dos detalhes da decoração, como mobiliário e tipos de flores, e também dos convites, docinhos, bolo, entre outros. O Edu está cuidando da parte estrutural do casamento. Foi ele quem conduziu toda a obra de restauração da fazenda. Ele também escolheu o bufê e as atrações musicais. Nós temos a ajuda do cerimonialista e da decoradora para conduzir com a gente e garantir que saia tudo perfeito", contou Ana, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

A própria fazenda terá papel central na celebração. A Casa Gialla tem mais de 180 anos e vem passando por uma restauração para receber a festa. O espaço ganhou um salão com mais de mil metros quadrados, cozinha e banheiros, além de uma vila italiana que conecta o salão à casa onde Ana e Edu passam parte do tempo.

"Acho que um diferencial é que a nossa festa será na nossa casa. A Casa Gialla é um lugar muito especial para nós. Tanto eu quanto o Edu amamos a vida na fazenda, estar perto da natureza e dos animais. Vamos passar muitos momentos felizes em família lá, e o casamento será mais um deles", disse a apresentadora.

Apesar de estar empolgada com a realização do casamento, Ana admite que o fato de o lugar ainda estar em obras a menos de um mês do evento tem deixado o "coração de noiva" apreensivo.

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
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Fazenda de 180 anos passa por reforma para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Divulgação

"Confesso que meu coração de noiva está tenso por conta disso. Eu sei que vai dar tempo, mas ver o quanto os dias passam rápido me deixa um pouco nervosa. Fazer uma festa de casamento sempre foi meu sonho e o Edu topou realizar isso junto comigo. Estamos cuidando de tudo nos mínimos detalhes, a começar pela obra de restauração da Casa Gialla. É uma fazenda de mais de 180 anos que precisava de reparos. Fizemos um salão de mais de mil metros quadrados, com uma cozinha incrível e banheiros espaçosos. Também construímos a vila italiana, que liga o salão à nossa casa. O espaço está perfeito para receber nossos convidados com conforto", falou.

A apresentadora também se envolveu pessoalmente com o paisagismo. "O jardim está incrível, modéstia à parte. Eu botei a mão na terra, literalmente, e me dediquei por muitos finais de semana para fazer o paisagismo. Estou realizando um sonho de casar de noiva e ter uma festa de casamento. E o melhor de tudo é saber que o amor da minha vida estará me esperando no altar para darmos início ao nosso "felizes para sempre". Eu não poderia estar mais feliz", contou.

Itens exclusivos para a festa

A decoração foi escolhida por Ana para combinar com o ambiente da fazenda, mas alguns objetos foram feitos especialmente para o casamento. Entre as novidades, está um vinho produzido exclusivamente para o evento. 

"Escolhi a decoração a dedo, para combinar com a atmosfera da fazenda. Teremos muitos detalhes exclusivos, como um vinho que está sendo preparado especialmente para o nosso casamento. Teremos peças de cristais também exclusivas para a festa. Os guardanapos serão de tecido, bordados com o nosso monograma: as letras A e E, com a letra do Edu. O mesmo monograma que foi utilizado no convite. São detalhes que fazem toda a diferença. A nossa cerimônia será religiosa, conduzida por um padre muito querido e que me acompanha em diversos momentos especiais, o monsenhor Boanerges Bueno. A festa será para 150 convidados, mas feita com muito carinho e capricho nos detalhes", adiantou.

Vestido é mantido em segredo

Se os detalhes da festa já começaram a ser revelados, o vestido continua sendo um dos grandes mistérios do casamento. Ana contou apenas que o modelo foi criado pelo estilista Vitor Zerbinato.

"O desenho está guardado a sete chaves, mas o que posso dizer é que ele foi assinado pelo Vitor Zerbinato, que tem uma modelagem e acabamento bem característicos. Ficou perfeito", afirmou.

O relacionamento de Ana e Edu começou oficialmente no início de 2024, após muitos anos de amizade. No mesmo ano, os dois realizaram uma cerimônia de noivado. Agora, preparam uma celebração íntima e personalizada para oficializar a união diante de familiares e amigos.

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