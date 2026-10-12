FIM DO ROMANCE

Vini Jr. apaga foto com Virginia após término e detalhe chama atenção nas redes sociais

Jogador retirou imagem em que aparecia com a influenciadora e Lewis Hamilton, mas manteve outras publicações românticas do ex-casal

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:30

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Um dia após anunciar o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, Vini Jr. chamou atenção ao apagar uma foto em que aparecia ao lado da influenciadora e do piloto Lewis Hamilton. A mudança no Instagram do atacante do Real Madrid foi percebida por internautas nesta segunda-feira (12).

O registro havia sido feito durante o GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri. Na ocasião, o casal acompanhou o evento nos bastidores e posou com o heptacampeão mundial. Vini excluiu apenas a imagem em que estava acompanhado, preservando as demais fotos da publicação, nas quais aparece sozinho no paddock.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos 1 de 8

Apesar da exclusão, o jogador não apagou todas as lembranças do relacionamento. Continuam disponíveis em seu perfil uma homenagem de aniversário para Virginia, fotografias de uma viagem à Jamaica e um registro romântico dos dois diante do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A fotografia retirada também havia repercutido por outro motivo. Durante o evento, Virginia escolheu um conjunto preto e laranja, cores associadas à McLaren, mesmo tendo sido convidada pela Ferrari. A combinação chamou atenção da imprensa internacional e gerou comentários sobre a escolha do figurino.

O término foi confirmado no domingo (11), por meio da assessoria da influenciadora. Segundo a equipe, a decisão aconteceu sem desentendimentos entre os dois. "Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria.