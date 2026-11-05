Vini Jr. aparece com visual diferente após término com Virginia e chama a atenção dos fãs

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Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:16
Vini Jr. chamou a atenção dos seguidores ao publicar uma foto com uma aparência diferente nas redes sociais. Quase um mês depois do término do namoro com Virginia Fonseca, o jogador do Real Madrid apareceu em uma imagem de barba e boné, o que foi suficiente para provocar uma série de comentários sobre possíveis mudanças em seu rosto.
A publicação dividiu opiniões entre os internautas. "Ué, harmonizou de novo?", questionou uma pessoa, levantando a hipótese de que o atleta teria passado por outro procedimento estético. "Essa barba está matando meu craque (risos)", brincou outro usuário. Um terceiro foi mais crítico: "O cara conseguiu piorar o que já não era bonito".
Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web
Vini Jr. já fez harmonização facial
A curiosidade sobre a aparência do jogador também tem relação com um procedimento estético realizado anteriormente. Em julho, Vini Jr. passou por uma harmonização facial com o dermatologista Alessandro Alarcão, na clínica Lumini Privilège, em Goiânia.
O tratamento incluiu refinamento e projeção do queixo, com a proposta de melhorar as proporções do terço inferior do rosto sem modificar suas características naturais. Também foram utilizadas tecnologias como laser, ultrassom e radiofrequência, além de bioestimuladores de colágeno.
Vini Jr. fez naturalização facial; confira antes e depois
Na ocasião, profissionais da área chegaram a levantar a possibilidade de intervenções na mandíbula e nas maçãs do rosto, além do uso de ácido hialurônico e toxina botulínica. Essas possibilidades, porém, não foram confirmadas como parte do tratamento.