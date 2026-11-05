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Vini Jr. aparece com visual diferente após término com Virginia e chama a atenção dos fãs

Jogador do Real Madrid surgiu de barba e boné nas redes sociais e levantou comentários sobre possíveis mudanças na aparência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:16

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Vini Jr. chamou a atenção dos seguidores ao publicar uma foto com uma aparência diferente nas redes sociais. Quase um mês depois do término do namoro com Virginia Fonseca, o jogador do Real Madrid apareceu em uma imagem de barba e boné, o que foi suficiente para provocar uma série de comentários sobre possíveis mudanças em seu rosto.

A publicação dividiu opiniões entre os internautas. "Ué, harmonizou de novo?", questionou uma pessoa, levantando a hipótese de que o atleta teria passado por outro procedimento estético. "Essa barba está matando meu craque (risos)", brincou outro usuário. Um terceiro foi mais crítico: "O cara conseguiu piorar o que já não era bonito".

Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web

Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução
Vini Jr. antes e depois da harmonização facial feita em julho por Reprodução
Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução
Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução
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Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução

Vini Jr. já fez harmonização facial

A curiosidade sobre a aparência do jogador também tem relação com um procedimento estético realizado anteriormente. Em julho, Vini Jr. passou por uma harmonização facial com o dermatologista Alessandro Alarcão, na clínica Lumini Privilège, em Goiânia.

O tratamento incluiu refinamento e projeção do queixo, com a proposta de melhorar as proporções do terço inferior do rosto sem modificar suas características naturais. Também foram utilizadas tecnologias como laser, ultrassom e radiofrequência, além de bioestimuladores de colágeno.

Vini Jr. fez naturalização facial; confira antes e depois

Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na inauguração de Virginia em Goiânia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Na ocasião, profissionais da área chegaram a levantar a possibilidade de intervenções na mandíbula e nas maçãs do rosto, além do uso de ácido hialurônico e toxina botulínica. Essas possibilidades, porém, não foram confirmadas como parte do tratamento.

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