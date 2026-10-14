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Vini Jr. ficava até mais tarde no treino e evitava voltar para casa durante namoro com Virginia Fonseca por falta de 'paz', dizem jornalistas

Imprensa espanhola afirma que jogador permanecia até mais tarde no centro de treinamento do Real Madrid; término do casal foi confirmado pela equipe da influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:19

Virginia Fonseca e Vini Jr. no Cristo Redentor Crédito: Reprodução/Instagram

O fim do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo após declarações de jornalistas espanhóis sobre a rotina do atacante do Real Madrid. Segundo Abraham P. Romero e Ramón Álvarez de Mon, o jogador teria preferido permanecer no centro de treinamento do clube em algumas ocasiões, em vez de voltar para casa durante o namoro.

A informação veio à tona após a confirmação da separação, que aconteceu pouco antes de o casal completar um ano de relacionamento. De acordo com os profissionais da imprensa espanhola, Vini Jr. buscava tranquilidade nas instalações do clube. “Várias vezes, nas primeiras semanas da temporada, Vinícius Jr. ficou até tarde em Valdebebas (Centro de Treinamentos do Real Madrid) em vez de ir para casa”, afirmaram os jornalistas.

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Eles também apresentaram uma explicação para o comportamento do brasileiro. “Ele fez isso porque achou que em Valdebebas tinha a paz que ele não tinha em casa”, acrescentaram.

As declarações repercutiram em meio às discussões sobre o desempenho do atacante em campo. Segundo os jornalistas, Vini Jr. atravessa um período de dificuldades no Real Madrid e estaria consciente da necessidade de recuperar seu rendimento. “Ele está bem ciente de sua má fase e da necessidade urgente de corrigir seus erros para manter seu lugar na equipe. Ele sabe melhor do que ninguém que não está em seu melhor nível”, disseram.

As informações sobre a rotina do jogador foram atribuídas aos jornalistas espanhóis. Vini Jr. não apresentou, no material divulgado, uma declaração pública confirmando que evitava voltar para casa por causa do relacionamento.