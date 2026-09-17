Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vini Jr. processa Nina Hoffmann e pede R$ 100 mil após exposição de suposta conversa

Defesa do jogador afirma que mensagens divulgadas pela influenciadora são falsas; Justiça do Rio também determinou a retirada da publicação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:59

Vini Jr. acionou a Justiça contra Nina Hoffmann após a divulgação de uma suposta conversa entre os dois
Vini Jr. acionou a Justiça contra Nina Hoffmann após a divulgação de uma suposta conversa entre os dois Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Vini Jr. entrou na Justiça contra a atriz e influenciadora Nina Hoffmann após a divulgação de uma suposta interação entre os dois nas redes sociais. A ação pede R$ 100 mil por danos morais e também resultou em uma decisão liminar para retirar do ar a publicação que expôs a conversa.

As informações sobre o processo foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo. De acordo com a defesa do atleta, o conteúdo publicado por Nina não corresponde a uma conversa verdadeira entre os dois.

Os advogados de Vini Jr. sustentam que o jogador jamais teria realizado a ação atribuída a ele na publicação e contestam a autenticidade da suposta interação. A defesa também argumenta que a exposição teria sido utilizada para gerar visibilidade em torno da influenciadora.

Vini Jr pelo Real Madrid

Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
1 de 11
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução

A polêmica começou em agosto, quando Nina Hoffmann publicou nas redes sociais uma suposta conversa com o jogador. A exposição aconteceu em meio ao relacionamento de Vini Jr. com Virginia Fonseca, que recentemente passou a exibir uma aliança de compromisso ao lado do atleta.

Na ocasião, Nina afirmou que decidiu tornar o episódio público por considerar inadequada a suposta atitude do jogador diante do relacionamento. Ela também negou que tivesse intenção de atacar Virginia. “Em nenhum momento tive a intenção de atacar ou prejudicar a Virginia”, afirmou a influenciadora na época.

Segundo Nina, o que motivou sua decisão foi exclusivamente a conduta que ela atribuiu a Vini Jr. nas redes sociais.

Leia mais

Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027

Camarote Villa anuncia volta do Boi Preto e reúne Ivete, Bell, Jorge & Mateus e mais no Carnaval 2027

Virginia Fonseca é alvo de ação que pede R$ 380 milhões por publicidade de apostas

‘Quem Ama Cuida’: Heitor aparece vivo no exterior e promete virar a história de cabeça para baixo nesta quinta (17)

Uma notícia pode mudar os planos de 3 signos nesta quinta-feira (17)

Com o processo, a defesa de Vini Jr. busca uma indenização de R$ 100 mil e a remoção do conteúdo questionado. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar determinando a retirada da publicação.

Os advogados do jogador também afirmam que a responsabilização deve considerar a ausência de veracidade da conversa apresentada pela influenciadora.

O caso segue em tramitação na Justiça, e as versões apresentadas pelas partes ainda serão analisadas no processo.

Leia mais

Imagem - Flor Gil ganha declaração de Marcelo Sangalo no aniversário de 18 anos

Flor Gil ganha declaração de Marcelo Sangalo no aniversário de 18 anos

Imagem - Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada; conheça

Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada; conheça

Imagem - Melly estreia turnê 'Mais Forte Que a Dúvida' em Salvador nesta sexta-feira (18)

Melly estreia turnê 'Mais Forte Que a Dúvida' em Salvador nesta sexta-feira (18)

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027

Belo muda dia de apresentação no Camarote Glamour Salvador durante o Carnaval 2027