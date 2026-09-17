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Vini Jr. processa Nina Hoffmann e pede R$ 100 mil após exposição de suposta conversa

Defesa do jogador afirma que mensagens divulgadas pela influenciadora são falsas; Justiça do Rio também determinou a retirada da publicação

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:59

Vini Jr. acionou a Justiça contra Nina Hoffmann após a divulgação de uma suposta conversa entre os dois Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Vini Jr. entrou na Justiça contra a atriz e influenciadora Nina Hoffmann após a divulgação de uma suposta interação entre os dois nas redes sociais. A ação pede R$ 100 mil por danos morais e também resultou em uma decisão liminar para retirar do ar a publicação que expôs a conversa.

As informações sobre o processo foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo. De acordo com a defesa do atleta, o conteúdo publicado por Nina não corresponde a uma conversa verdadeira entre os dois.

Os advogados de Vini Jr. sustentam que o jogador jamais teria realizado a ação atribuída a ele na publicação e contestam a autenticidade da suposta interação. A defesa também argumenta que a exposição teria sido utilizada para gerar visibilidade em torno da influenciadora.

Vini Jr pelo Real Madrid 1 de 11

A polêmica começou em agosto, quando Nina Hoffmann publicou nas redes sociais uma suposta conversa com o jogador. A exposição aconteceu em meio ao relacionamento de Vini Jr. com Virginia Fonseca, que recentemente passou a exibir uma aliança de compromisso ao lado do atleta.

Na ocasião, Nina afirmou que decidiu tornar o episódio público por considerar inadequada a suposta atitude do jogador diante do relacionamento. Ela também negou que tivesse intenção de atacar Virginia. “Em nenhum momento tive a intenção de atacar ou prejudicar a Virginia”, afirmou a influenciadora na época.

Segundo Nina, o que motivou sua decisão foi exclusivamente a conduta que ela atribuiu a Vini Jr. nas redes sociais.

Com o processo, a defesa de Vini Jr. busca uma indenização de R$ 100 mil e a remoção do conteúdo questionado. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar determinando a retirada da publicação.

Os advogados do jogador também afirmam que a responsabilização deve considerar a ausência de veracidade da conversa apresentada pela influenciadora.