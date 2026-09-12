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Vini Jr. surpreende Virginia Fonseca com recado romântico em espelho após influenciadora chegar em Madri

Influenciadora registrou nas redes sociais a declaração deixada pelo jogador do Real Madrid neste sábado (12)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 17:11

Virgínia Fonseca chega a Madri e é surpreendida com declaração de Vini Jr.
Virgínia Fonseca chega a Madri e é surpreendida com declaração de Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca desembarcou em Madri, na Espanha, neste sábado (12), cidade onde mora seu namorado, o jogador de futebol Vinicius Jr. por causa do trabalho. A influenciadora foi recebida com um recado romântico deixado pelo atleta e aproveitou para registrar o momento nas redes sociais.

Na publicação, feita nos stories do Instagram, a mensagem escrita por Vini Jr. aparece em um espelho. “Bem-vinda de volta! Te amo”, declarou o jogador.

Horas depois, Virgínia mostrou qual seria o seu primeiro compromisso em terras espanholas – e justificou a ausência de Vini Jr. em sua chegada ao país –, ao exibir os preparativos para ir ao jogo do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu.

Recado no espelho e jogo no Bernabéu: veja os primeiros registros da viagem de Virgínia a Madri

Recado romântico deixado por Vini Jr. para Virgínia por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca desembarca em Madri para torcer Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca desembarca em Madri para torcer por Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca desembarca em Madri para torcer por Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca desembarca em Madri para torcer por Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca desembarca em Madri para torcer por Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Recado romântico deixado por Vini Jr. para Virgínia por Reprodução/Instagram

A influenciadora foi torcer pelo namorado. Vini Jr., que atua pelo Real Madrid, entrou em campo para enfrentar o Rayo Vallecano.

Virgínia e Vini Jr. terminaram o namoro de aproximadamente cinco meses no dia 15 de maio de 2026. No entanto, a separação não durou muito tempo e, desde o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026, começaram a circular especulações nas redes sociais de que os dois haviam reatado o relacionamento.

Desde julho, quando Virgínia oficializou a volta do casal na mídia, eles têm aparecido com frequência juntos em registros publicados nas redes sociais.

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Tags:

Virginia Fonseca Vini jr.

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