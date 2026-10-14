TAROT & SIGNOS

Virada de chave: 3 signos podem encontrar novas oportunidades nesta quarta-feira (14)

Veja as previsões para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (14) traz uma leitura do tarot voltada a decisões, oportunidades e mudanças de perspectiva. Áries, Câncer e Capricórnio se destacam por cartas ligadas à iniciativa, à sensibilidade e à construção de objetivos. Para os demais signos, as mensagens simbólicas convidam a rever prioridades e conduzir o dia com mais consciência.

Áries; O Mago

Iniciativa e criatividade ganham destaque. A carta sugere aproveitar habilidades e recursos disponíveis para começar algo importante, sem esperar que todas as condições sejam perfeitas.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro; Quatro de Ouros

O momento pede atenção à segurança material. Organizar o orçamento e avaliar gastos pode trazer tranquilidade, mas evite resistir a mudanças apenas por medo de perder o controle.

Gêmeos; Pajem de Espadas

Uma informação nova pode mudar sua maneira de enxergar determinada situação. A carta favorece a curiosidade e o aprendizado, desde que você confira os fatos antes de tirar conclusões.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer; A Lua

A sensibilidade pode ficar mais evidente. Procure distinguir intuição de insegurança e evite tomar decisões importantes com base em impressões que ainda precisam ser esclarecidas.

Leão; Nove de Ouros

Reconhecer o próprio esforço será importante. A carta simboliza autonomia e satisfação com conquistas pessoais, incentivando você a valorizar o que construiu até aqui.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem; Dois de Espadas

Uma escolha pode exigir mais reflexão. Em vez de adiar indefinidamente uma decisão, identifique quais informações estão faltando e estabeleça critérios para seguir em frente.

Libra; A Justiça

Equilíbrio e responsabilidade orientam o dia. A carta convida a analisar acordos, conversas e decisões com imparcialidade, considerando as consequências de cada escolha.

Escorpião; Cinco de Copas

Uma frustração pode pedir atenção, mas não precisa definir o restante do dia. A mensagem é reconhecer o que não saiu como esperado e observar as possibilidades que continuam disponíveis.

Sagitário; Três de Paus

Planos de expansão entram em foco. A carta favorece o planejamento de viagens, estudos e projetos profissionais, especialmente quando você consegue enxergar os próximos passos com clareza.

Capricórnio; O Imperador

Organização e liderança podem ajudar a resolver pendências. Definir prioridades, estabelecer limites e assumir responsabilidades tende a tornar a rotina mais produtiva.

Aquário; O Louco

Uma ideia diferente pode abrir espaço para experiências novas. A carta incentiva a curiosidade e a disposição para experimentar, sem deixar de avaliar os riscos envolvidos.

Peixes; Rainha de Copas

Empatia e equilíbrio emocional ganham importância. Escutar alguém querido pode fortalecer uma relação, mas lembre-se de respeitar seus próprios limites.