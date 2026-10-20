TOROT & SIGNOS

Virada e mudança: 3 signos podem encontrar oportunidades para avançar nos planos nesta terça (20)

Veja as previsões para os 12 signos e a carta que orienta o dia

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (20) traz uma leitura simbólica do tarot voltada a decisões, relações e organização de prioridades. Leão, Libra e Peixes aparecem em destaque, com cartas associadas ao reconhecimento, à colaboração e à conclusão de ciclos. Para os demais signos, a orientação é observar as circunstâncias, agir com equilíbrio e avaliar os próximos passos antes de tomar decisões importantes.

Áries; O Mago

A iniciativa pode fazer diferença na hora de resolver uma pendência. Use suas habilidades com criatividade, organize os recursos disponíveis e transforme ideias em ações concretas.

Touro; Seis de Ouros

A troca de ajuda e o equilíbrio nas relações ganham importância. Avalie como dividir responsabilidades e esteja aberto tanto a oferecer apoio quanto a aceitar uma contribuição.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Gêmeos; Pajem de Espadas

A curiosidade pode abrir caminhos para novas descobertas. Busque informações, faça perguntas e confira os detalhes antes de tirar conclusões ou compartilhar notícias.

Câncer; A Imperatriz

O cuidado com projetos e relações pode favorecer o desenvolvimento de boas ideias. Dê atenção ao que precisa crescer, respeitando seu tempo e os limites envolvidos.

Leão; Seis de Paus

O reconhecimento de um esforço pode ganhar destaque. Apresente suas ideias com confiança, valorize suas conquistas e mantenha a disposição para trabalhar em equipe.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem; O Eremita

Um momento de reflexão pode ajudar a enxergar melhor uma questão. Evite agir por pressão e reserve tempo para organizar pensamentos antes de definir prioridades.

Libra; Três de Ouros

A cooperação pode ajudar a transformar planos em resultados. Escute sugestões, distribua tarefas e reconheça as habilidades das pessoas que participam dos seus projetos.

Escorpião; A Força

A paciência será uma aliada diante de situações exigentes. Procure administrar as emoções com serenidade e prefira atitudes firmes, mas sem confrontos desnecessários.

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

Sagitário; O Cavaleiro de Paus

A vontade de começar algo novo pode aumentar. Direcione a energia para um objetivo concreto e avalie os riscos antes de assumir compromissos por impulso.

Capricórnio; A Justiça

Decisões podem exigir responsabilidade e atenção aos fatos. Analise os prós e contras de cada alternativa e procure agir com clareza, coerência e equilíbrio.

Aquário; Dois de Copas

Conversas podem favorecer aproximações e acordos. Esteja disponível para ouvir outras perspectivas e alinhar expectativas antes de tomar decisões em conjunto.

Peixes; O Mundo

A conclusão de uma etapa pode trazer uma percepção maior do próprio progresso. Reconheça o caminho percorrido e use o aprendizado para estabelecer novas metas.