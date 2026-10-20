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Virada e mudança: 3 signos podem encontrar oportunidades para avançar nos planos nesta terça (20)

Veja as previsões para os 12 signos e a carta que orienta o dia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (20) traz uma leitura simbólica do tarot voltada a decisões, relações e organização de prioridades. Leão, Libra e Peixes aparecem em destaque, com cartas associadas ao reconhecimento, à colaboração e à conclusão de ciclos. Para os demais signos, a orientação é observar as circunstâncias, agir com equilíbrio e avaliar os próximos passos antes de tomar decisões importantes.

Áries; O Mago

A iniciativa pode fazer diferença na hora de resolver uma pendência. Use suas habilidades com criatividade, organize os recursos disponíveis e transforme ideias em ações concretas.

Touro; Seis de Ouros

A troca de ajuda e o equilíbrio nas relações ganham importância. Avalie como dividir responsabilidades e esteja aberto tanto a oferecer apoio quanto a aceitar uma contribuição.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Gêmeos; Pajem de Espadas

A curiosidade pode abrir caminhos para novas descobertas. Busque informações, faça perguntas e confira os detalhes antes de tirar conclusões ou compartilhar notícias.

Câncer; A Imperatriz

O cuidado com projetos e relações pode favorecer o desenvolvimento de boas ideias. Dê atenção ao que precisa crescer, respeitando seu tempo e os limites envolvidos.

Leão; Seis de Paus

O reconhecimento de um esforço pode ganhar destaque. Apresente suas ideias com confiança, valorize suas conquistas e mantenha a disposição para trabalhar em equipe.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Virgem; O Eremita

Um momento de reflexão pode ajudar a enxergar melhor uma questão. Evite agir por pressão e reserve tempo para organizar pensamentos antes de definir prioridades.

Libra; Três de Ouros

A cooperação pode ajudar a transformar planos em resultados. Escute sugestões, distribua tarefas e reconheça as habilidades das pessoas que participam dos seus projetos.

Escorpião; A Força

A paciência será uma aliada diante de situações exigentes. Procure administrar as emoções com serenidade e prefira atitudes firmes, mas sem confrontos desnecessários.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Sagitário; O Cavaleiro de Paus

A vontade de começar algo novo pode aumentar. Direcione a energia para um objetivo concreto e avalie os riscos antes de assumir compromissos por impulso.

Capricórnio; A Justiça

Decisões podem exigir responsabilidade e atenção aos fatos. Analise os prós e contras de cada alternativa e procure agir com clareza, coerência e equilíbrio.

Aquário; Dois de Copas

Conversas podem favorecer aproximações e acordos. Esteja disponível para ouvir outras perspectivas e alinhar expectativas antes de tomar decisões em conjunto.

Peixes; O Mundo

A conclusão de uma etapa pode trazer uma percepção maior do próprio progresso. Reconheça o caminho percorrido e use o aprendizado para estabelecer novas metas.

As cartas do tarot não garantem acontecimentos futuros. A leitura tem caráter simbólico e pode servir como estímulo para refletir sobre escolhas, relações e prioridades ao longo do dia.

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