TAROT & SIGNOS

Virada inesperada: 3 signos podem receber boas notícias no amor e no dinheiro nesta sexta (9)

veja a previsão dos 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (9) chega com previsões de renovação, oportunidades e encontros marcantes para os 12 signos do zodíaco. Na leitura simbólica do tarot, Touro, Leão e Peixes se destacam por perspectivas positivas envolvendo dinheiro, reconhecimento e sentimentos. Confira a carta de cada signo e saiba quais temas podem ganhar força no seu dia.

Áries; O Carro

A determinação pode ajudar você a avançar em um projeto que estava parado. A sexta-feira favorece iniciativas, conversas objetivas e decisões que exigem coragem. Uma atitude firme pode abrir caminho para uma conquista.

Touro; Ás de Ouros

Uma oportunidade ligada a dinheiro ou trabalho pode chamar sua atenção. A carta simboliza novos começos materiais e incentiva você a avaliar propostas com cuidado. Uma ideia simples também pode se transformar em algo promissor.

Gêmeos; O Mago

Sua criatividade estará em evidência. Aproveite para apresentar ideias, retomar contatos e conversar com pessoas que podem contribuir com seus planos. Uma boa comunicação pode fazer diferença.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Câncer; Seis de Copas

Uma lembrança, uma mensagem ou a reaproximação de alguém querido pode tornar o dia mais leve. No campo afetivo, a carta convida a valorizar vínculos sinceros e momentos de acolhimento.

Leão; O Sol

A sexta-feira traz uma leitura favorável para visibilidade, alegria e reconhecimento. Uma conquista pessoal pode ganhar destaque, enquanto encontros e conversas ajudam a renovar sua confiança.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Virgem; Oito de Ouros

O esforço começa a mostrar seu valor. No trabalho ou nos estudos, a dedicação aos detalhes pode render bons resultados. Organizar as próximas etapas também ajudará a aproveitar oportunidades.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Libra; Dois de Copas

O amor e as parcerias estão no centro da previsão. Uma conversa franca pode aproximar você de alguém, enquanto relações já estabelecidas ganham espaço para mais cumplicidade.

Escorpião; A Morte

A carta representa transformação, não uma previsão literal de morte. Deixar para trás um hábito ou uma situação desgastante pode abrir espaço para uma fase mais leve. O importante é reconhecer o que já não combina com você.

Sagitário; Três de Paus

Planos para o futuro ganham força. A sexta-feira favorece a busca por novos caminhos, contatos profissionais e projetos que ampliem seus horizontes. Pense grande, mas estabeleça passos concretos.

Capricórnio; O Imperador

Organização e responsabilidade serão suas aliadas. Uma decisão prática pode ajudar a colocar a rotina em ordem e dar mais segurança a um objetivo profissional ou financeiro.

Aquário; A Estrela

A esperança ganha destaque. A carta sugere um momento propício para recuperar a confiança, desenvolver uma ideia criativa e se aproximar de pessoas que inspiram você.

Peixes; Rainha de Copas

A sensibilidade pode favorecer conversas importantes e momentos de carinho. Escutar a própria intuição e respeitar seus limites ajudará você a cuidar melhor das relações e de si.