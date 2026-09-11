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Virada inesperada chega para 3 signos nesta sexta-feira (11)

Cartas apontam surpresas, oportunidades e decisões importantes para Áries, Libra e Capricórnio no início da semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (11) chega com uma energia de mudança para Áries, Libra e Capricórnio. Na leitura do tarot, as cartas indicam que os três signos podem se deparar com situações capazes de mudar o rumo dos próximos dias, seja por meio de uma notícia, uma decisão ou uma oportunidade que surge de forma inesperada.

O momento pede atenção aos sinais e disposição para sair do automático. Para esses signos, as cartas mostram que insistir em velhos padrões pode atrasar movimentos que já estão prontos para acontecer.

Áries

A carta O Carro aparece para Áries e aponta movimento, determinação e avanço. Depois de um período de espera ou dúvidas, o signo pode perceber que chegou a hora de tomar uma atitude.

No trabalho, uma decisão rápida pode abrir espaço para uma oportunidade interessante. O importante será confiar mais na própria capacidade de conduzir as situações.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

No amor, a carta favorece iniciativa. Quem está solteiro pode se aproximar de alguém de maneira inesperada, enquanto quem já está em uma relação pode tomar a frente de uma conversa importante.

A promessa do dia: uma oportunidade pode surgir justamente quando Áries decidir parar de esperar e agir.

Libra

Para Libra, o tarot traz A Justiça, carta ligada a escolhas, equilíbrio e consequências. A segunda-feira pode colocar o signo diante de uma situação que exige uma definição.

Uma conversa pendente pode finalmente acontecer e ajudar Libra a enxergar com mais clareza uma questão que vinha sendo evitada. No trabalho, documentos, acordos ou decisões profissionais podem ganhar destaque.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

No amor, a carta pede sinceridade. Um relacionamento pode entrar em uma fase mais definida depois de uma conversa franca.

A promessa do dia: Libra pode receber uma resposta que estava esperando e finalmente saber qual caminho seguir.

Capricórnio

Capricórnio recebe O Sol, uma das cartas mais positivas do tarot. A energia favorece reconhecimento, boas notícias e uma sensação de que determinado esforço começa a valer a pena.

Na vida profissional, o signo pode ter seu trabalho percebido ou receber uma confirmação que traz mais segurança para os próximos passos.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

No amor, O Sol indica aproximação, leveza e momentos de maior cumplicidade. Para os solteiros, também pode representar uma conexão que começa de maneira espontânea.

A promessa do dia: uma notícia positiva pode devolver a Capricórnio o entusiasmo por um plano que parecia estar perdendo força.

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