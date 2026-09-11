Virada inesperada chega para 3 signos nesta sexta-feira (11)

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00
A sexta-feira (11) chega com uma energia de mudança para Áries, Libra e Capricórnio. Na leitura do tarot, as cartas indicam que os três signos podem se deparar com situações capazes de mudar o rumo dos próximos dias, seja por meio de uma notícia, uma decisão ou uma oportunidade que surge de forma inesperada.
O momento pede atenção aos sinais e disposição para sair do automático. Para esses signos, as cartas mostram que insistir em velhos padrões pode atrasar movimentos que já estão prontos para acontecer.
Áries
A carta O Carro aparece para Áries e aponta movimento, determinação e avanço. Depois de um período de espera ou dúvidas, o signo pode perceber que chegou a hora de tomar uma atitude.
No trabalho, uma decisão rápida pode abrir espaço para uma oportunidade interessante. O importante será confiar mais na própria capacidade de conduzir as situações.
Comidas que são a cara de Áries
No amor, a carta favorece iniciativa. Quem está solteiro pode se aproximar de alguém de maneira inesperada, enquanto quem já está em uma relação pode tomar a frente de uma conversa importante.
A promessa do dia: uma oportunidade pode surgir justamente quando Áries decidir parar de esperar e agir.
Libra
Para Libra, o tarot traz A Justiça, carta ligada a escolhas, equilíbrio e consequências. A segunda-feira pode colocar o signo diante de uma situação que exige uma definição.
Uma conversa pendente pode finalmente acontecer e ajudar Libra a enxergar com mais clareza uma questão que vinha sendo evitada. No trabalho, documentos, acordos ou decisões profissionais podem ganhar destaque.
Comidas que são a cara de Libra
No amor, a carta pede sinceridade. Um relacionamento pode entrar em uma fase mais definida depois de uma conversa franca.
A promessa do dia: Libra pode receber uma resposta que estava esperando e finalmente saber qual caminho seguir.
Capricórnio
Capricórnio recebe O Sol, uma das cartas mais positivas do tarot. A energia favorece reconhecimento, boas notícias e uma sensação de que determinado esforço começa a valer a pena.
Na vida profissional, o signo pode ter seu trabalho percebido ou receber uma confirmação que traz mais segurança para os próximos passos.
Comidas que são a cara de Capricórnio
No amor, O Sol indica aproximação, leveza e momentos de maior cumplicidade. Para os solteiros, também pode representar uma conexão que começa de maneira espontânea.
A promessa do dia: uma notícia positiva pode devolver a Capricórnio o entusiasmo por um plano que parecia estar perdendo força.