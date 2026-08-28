TAROT & SIGNOS

Virada no amor: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (28)

Tarot aponta reencontros, conversas decisivas e oportunidades que podem mudar os planos de Touro, Libra e Peixes

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot aponta boas novas que podem mudar os planos de Touro, Libra e Peixes Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (28) chega com uma energia de movimento para alguns signos. Na leitura do tarot, Touro, Libra e Peixes aparecem em destaque e podem ser surpreendidos por acontecimentos que mexem principalmente com a vida afetiva e os planos pessoais.

As cartas indicam conversas que estavam sendo adiadas, reencontros e situações capazes de revelar sentimentos que ainda não estavam claros. Para quem vinha esperando uma resposta, o dia pode trazer uma definição.

O conselho para os três signos é não tentar controlar todos os acontecimentos. Uma situação inesperada pode acabar conduzindo para um caminho mais interessante do que o inicialmente planejado.

Touro

Touro pode começar a sexta-feira com uma preocupação, mas terminar o dia com uma resposta capaz de aliviar a tensão. O tarot indica que uma conversa importante pode finalmente acontecer.

No trabalho, uma notícia ou mudança de planos pode exigir jogo de cintura. Em vez de resistir imediatamente, o signo pode se beneficiar ao observar onde essa alteração pode levar.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

No amor, alguém pode tomar uma iniciativa que Touro não esperava.

A promessa do dia: uma conversa pode esclarecer de uma vez por todas uma situação que vinha deixando Touro em dúvida.

Libra

Libra aparece com uma energia especialmente favorável para relacionamentos. As cartas apontam aproximações, convites e uma possibilidade de reencontro com alguém que ainda desperta sentimentos.

Para os solteiros, uma interação aparentemente casual pode ganhar outro significado. Já quem está em um relacionamento pode ter uma conversa importante sobre os próximos passos da relação.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

No trabalho, o dia favorece acordos e negociações.

A promessa do dia: um encontro inesperado pode reacender uma conexão que parecia ter ficado no passado.

Peixes

Peixes pode receber uma notícia que muda sua percepção sobre uma pessoa ou situação. O tarot indica revelações e informações que chegam justamente quando o signo começa a deixar determinado assunto de lado.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10

A sexta também favorece decisões financeiras e profissionais. Algo que parecia incerto pode começar a ganhar forma.

No amor, a intuição estará especialmente aguçada.