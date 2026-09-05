MUSCULOSA

Viralizou! Conheça Anastasia Korableva, fisiculturista que se autointitula a 'mulher mais musculosa do mundo'

Romena viralizou ao exibir físico impressionante em competição e garantiu vaga no Mr. Olympia 2026, maior evento do fisiculturismo mundial

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:13

Anastasia Korableva Crédito: Reprodução

A fisiculturista Anastasia Korableva chamou a atenção nas redes sociais após subir ao palco do Alina Popa Classic Pro 2026, em Bucareste, na Romênia. A atleta, que se autointitula a "mulher mais musculosa do fisiculturismo", venceu a competição e garantiu uma vaga no Mr. Olympia 2026.

A apresentação da romena viralizou principalmente pelo volume muscular exibido no palco. Um vídeo da performance ultrapassou 6 milhões de visualizações no Instagram e provocou uma enxurrada de comentários sobre o físico da atleta.

Korableva conquistou o título do Alina Popa Classic Pro no último domingo (30), superando a húngara Alida Opre e a italiana Nadia Capotosto. O torneio foi realizado justamente na data-limite para a classificação ao Mr. Olympia e distribuiu US$ 7 mil, cerca de R$ 35 mil, em premiações.

Anastasia Korableva 1 de 8

Com a vitória, Anastasia garantiu presença na categoria Ms. Olympia, principal divisão feminina do fisiculturismo profissional. A competição será realizada entre os dias 24 e 27 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

No torneio, a romena enfrentará outras 11 atletas. Entre elas estão três brasileiras: Alcione Santos Barreto, Leyvina Rodrigues Barros e Barbara de Freitas Moojen.

Repercussão nas redes sociais

A aparência de Korableva também dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto admiradores elogiaram o trabalho e a preparação da fisiculturista, outros deixaram comentários negativos sobre seu corpo.

A romena decidiu responder às críticas e afirmou estar satisfeita com a própria vida e com as escolhas que fez dentro do esporte.

"Estou vivendo minha vida feliz, cercada por pessoas incríveis que me apoiam e me amam. Faço apenas o que amo, inspiro os outros e aproveito genuinamente cada momento", declarou.