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Virginia diz que vai processar Leo Dias após fala polêmica: ‘Só pensa em macho e rol*’

Leo Dias disse sua opinião em programa sobre Virginia ter deixado o posto de rainha de bateria da Grande Rio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 15:24

Virginia não gostou nenhum pouco de fala de Leo Dias
Virginia não gostou nenhum pouco de fala de Leo Dias Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para afirmar que vai processar o apresentador Leo Dias, após ele ter uma fala polêmica sobre sua decisão de sair do posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

Leo Dias insinuou que Virginia deixou o cargo de rainha de bateria da Grande Rio por causa de “macho”. No Jornal dos Famosos, do LeoDias TV, ele disse: “Eu já sabia [que ela ia sair]. O foco da Virginia é macho, e´rol*”.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
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Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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A fala de Leo Dias e gerou indignação nas redes sociais, e a influenciadora disse que a situação será resolvida judicialmente. “Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu!”, escreveu nos Stories do seu perfil no Instagram.

“Vamos resolver judicialmente. Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada”, concluiu Virginia.

Tags:

Virginia leo Dias

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