VAI ROLAR PROCESSO

Virginia diz que vai processar Leo Dias após fala polêmica: ‘Só pensa em macho e rol*’

Leo Dias disse sua opinião em programa sobre Virginia ter deixado o posto de rainha de bateria da Grande Rio

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 15:24

Virginia não gostou nenhum pouco de fala de Leo Dias Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia usou as redes sociais nesta sexta-feira (14) para afirmar que vai processar o apresentador Leo Dias, após ele ter uma fala polêmica sobre sua decisão de sair do posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

Leo Dias insinuou que Virginia deixou o cargo de rainha de bateria da Grande Rio por causa de “macho”. No Jornal dos Famosos, do LeoDias TV, ele disse: “Eu já sabia [que ela ia sair]. O foco da Virginia é macho, e´rol*”.

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A fala de Leo Dias e gerou indignação nas redes sociais, e a influenciadora disse que a situação será resolvida judicialmente. “Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu!”, escreveu nos Stories do seu perfil no Instagram.