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Virginia é flagrada em jantar romântico com piloto e levanta rumores sobre romance

Influenciadora foi vista com o piloto da Stock Car em jantar em São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:59

Piltoto da Stock Car e influenciadora foram vistos em momento romântico Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca e o piloto da Stock Car César Ramos voltaram a movimentar as redes sociais após serem flagrados juntos na noite desta quarta-feira (25).

Os dois apareceram durante um jantar em clima de romance em um hotel de São Paulo, levantando rumores de romance.

César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia 1 de 11

O registro foi compartilhado pelo perfil Daily do Garotinho e viralizou nas redes sociais. Segundo a publicação, o convite teria partido do piloto de automobilismo.