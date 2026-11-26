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Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:59
Virginia Fonseca e o piloto da Stock Car César Ramos voltaram a movimentar as redes sociais após serem flagrados juntos na noite desta quarta-feira (25).
Os dois apareceram durante um jantar em clima de romance em um hotel de São Paulo, levantando rumores de romance.
César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia
O registro foi compartilhado pelo perfil Daily do Garotinho e viralizou nas redes sociais. Segundo a publicação, o convite teria partido do piloto de automobilismo.
Os rumores sobre um possível affair entre Virginia e César começaram a circular nas redes sociais no início de novembro deste ano após uma festa realizada em 8 de novembro, logo depois do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Depois do evento, relatos apontaram que os dois teriam trocado beijos em um espaço reservado do local. A empresária e o piloto não assumiram relacionamento publicamente.