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Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

Valor será dividido entre três instituições de apoio a mulheres em Goiás; ação foi motivada por declaração do jornalista sobre a vida pessoal da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19:01

Virginia e Leo Dias encerram processo por danos morais com acordo de R$ 30 mil destinado a três instituições de Goiás
Virginia e Leo Dias encerram processo por danos morais com acordo de R$ 30 mil destinado a três instituições de Goiás Crédito: Reprodução

Chegou ao fim a disputa judicial entre Virginia Fonseca e Leo Dias. A influenciadora e o jornalista fecharam um acordo de R$ 30 mil em uma ação por danos morais movida por ela contra o comunicador. O dinheiro será destinado a três instituições filantrópicas de Goiás, escolhidas pela empresária.

O acordo foi firmado durante uma audiência virtual realizada em 29 de outubro, no Tribunal de Justiça de Goiás. O pagamento será feito em seis parcelas de R$ 5 mil, com a primeira prevista para 20 de novembro.

Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween

Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca usou fantasia de "angel" inspirada em Gisele Bündchen no Halloween por Reprodução/Instagram

As entidades beneficiadas são Amor de Mãe, CEVAM (Centro de Valorização da Mulher) e Casa Rosa. Cada uma receberá R$ 10 mil, conforme estabelecido no termo judicial.

Em nota ao Splash, a assessoria jurídica de Virginia confirmou o acordo e informou que o processo foi encerrado. O entendimento, porém, não representa reconhecimento de culpa ou responsabilidade por parte de Leo Dias ou de sua empresa.

Entenda o motivo do processo

A ação foi motivada por uma declaração feita por Leo Dias em agosto, quando comentou a saída de Virginia da escola de samba Grande Rio. Na ocasião, o jornalista afirmou que o foco da influenciadora era “macho, é rola”.

Virginia considerou a fala ofensiva e entrou na Justiça pedindo inicialmente R$ 100 mil por danos morais. Na ação, seus advogados argumentaram que o comentário ultrapassou os limites da crítica jornalística e teve caráter sexualmente depreciativo.

Após receber uma notificação extrajudicial, Leo Dias pediu desculpas publicamente. O jornalista reconheceu que havia extrapolado e classificou a declaração como inadequada.

Antes de recorrer à Justiça, Virginia também tentou chegar a um entendimento com o comunicador, mas as negociações não avançaram. O acordo firmado no fim de outubro encerrou a disputa judicial.

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