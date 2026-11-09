Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19:01
Chegou ao fim a disputa judicial entre Virginia Fonseca e Leo Dias. A influenciadora e o jornalista fecharam um acordo de R$ 30 mil em uma ação por danos morais movida por ela contra o comunicador. O dinheiro será destinado a três instituições filantrópicas de Goiás, escolhidas pela empresária.
O acordo foi firmado durante uma audiência virtual realizada em 29 de outubro, no Tribunal de Justiça de Goiás. O pagamento será feito em seis parcelas de R$ 5 mil, com a primeira prevista para 20 de novembro.
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As entidades beneficiadas são Amor de Mãe, CEVAM (Centro de Valorização da Mulher) e Casa Rosa. Cada uma receberá R$ 10 mil, conforme estabelecido no termo judicial.
Em nota ao Splash, a assessoria jurídica de Virginia confirmou o acordo e informou que o processo foi encerrado. O entendimento, porém, não representa reconhecimento de culpa ou responsabilidade por parte de Leo Dias ou de sua empresa.
Entenda o motivo do processo
A ação foi motivada por uma declaração feita por Leo Dias em agosto, quando comentou a saída de Virginia da escola de samba Grande Rio. Na ocasião, o jornalista afirmou que o foco da influenciadora era “macho, é rola”.
Virginia considerou a fala ofensiva e entrou na Justiça pedindo inicialmente R$ 100 mil por danos morais. Na ação, seus advogados argumentaram que o comentário ultrapassou os limites da crítica jornalística e teve caráter sexualmente depreciativo.
Após receber uma notificação extrajudicial, Leo Dias pediu desculpas publicamente. O jornalista reconheceu que havia extrapolado e classificou a declaração como inadequada.
Antes de recorrer à Justiça, Virginia também tentou chegar a um entendimento com o comunicador, mas as negociações não avançaram. O acordo firmado no fim de outubro encerrou a disputa judicial.