JUSTIÇA

Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

Valor será dividido entre três instituições de apoio a mulheres em Goiás; ação foi motivada por declaração do jornalista sobre a vida pessoal da influenciadora

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19:01

Virginia e Leo Dias encerram processo por danos morais com acordo de R$ 30 mil destinado a três instituições de Goiás Crédito: Reprodução

Chegou ao fim a disputa judicial entre Virginia Fonseca e Leo Dias. A influenciadora e o jornalista fecharam um acordo de R$ 30 mil em uma ação por danos morais movida por ela contra o comunicador. O dinheiro será destinado a três instituições filantrópicas de Goiás, escolhidas pela empresária.

O acordo foi firmado durante uma audiência virtual realizada em 29 de outubro, no Tribunal de Justiça de Goiás. O pagamento será feito em seis parcelas de R$ 5 mil, com a primeira prevista para 20 de novembro.

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As entidades beneficiadas são Amor de Mãe, CEVAM (Centro de Valorização da Mulher) e Casa Rosa. Cada uma receberá R$ 10 mil, conforme estabelecido no termo judicial.

Em nota ao Splash, a assessoria jurídica de Virginia confirmou o acordo e informou que o processo foi encerrado. O entendimento, porém, não representa reconhecimento de culpa ou responsabilidade por parte de Leo Dias ou de sua empresa.

Entenda o motivo do processo

A ação foi motivada por uma declaração feita por Leo Dias em agosto, quando comentou a saída de Virginia da escola de samba Grande Rio. Na ocasião, o jornalista afirmou que o foco da influenciadora era “macho, é rola”.

Virginia considerou a fala ofensiva e entrou na Justiça pedindo inicialmente R$ 100 mil por danos morais. Na ação, seus advogados argumentaram que o comentário ultrapassou os limites da crítica jornalística e teve caráter sexualmente depreciativo.

Após receber uma notificação extrajudicial, Leo Dias pediu desculpas publicamente. O jornalista reconheceu que havia extrapolado e classificou a declaração como inadequada.