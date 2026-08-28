TOMA LÁ, DÁ CÁ

Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento

Influenciadora expôs os bastidores da solteirice do cantor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:35

Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca reagiu com bom humor a uma brincadeira feita por Zé Felipe. O cantor usou as redes sociais para contar que encontrou diversos pertences da ex-mulher em seu apartamento em São Paulo, onde ela ficou hospedada com os três filhos do ex-casal, incluindo um gel de uso íntimo que esquenta e esfria.

Virginia expõe Zé Felipe após cantor revelar item íntimo esquecido 1 de 8

Ao ver a exposição do item pessoal, Virginia não perdeu tempo e rebateu o ex-marido publicamente. "Puta que pariu, Zé Felipe, boca de sacola. Um spoiler do nada, pô!!", escreveu a influenciadora. Na sequência, ela aproveitou para entregar a movimentação amorosa do sertanejo: "Ps: ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu".