Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:35
Virginia Fonseca reagiu com bom humor a uma brincadeira feita por Zé Felipe. O cantor usou as redes sociais para contar que encontrou diversos pertences da ex-mulher em seu apartamento em São Paulo, onde ela ficou hospedada com os três filhos do ex-casal, incluindo um gel de uso íntimo que esquenta e esfria.
Virginia expõe Zé Felipe após cantor revelar item íntimo esquecido
Ao ver a exposição do item pessoal, Virginia não perdeu tempo e rebateu o ex-marido publicamente. "Puta que pariu, Zé Felipe, boca de sacola. Um spoiler do nada, pô!!", escreveu a influenciadora. Na sequência, ela aproveitou para entregar a movimentação amorosa do sertanejo: "Ps: ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu".
Tudo começou quando Zé Felipe retornou ao imóvel após uma gravação e resolveu olhar os objetos esquecidos pela empresária. Divertindo-se com a situação, o cantor ainda havia brincado que levaria os produtos para distribuir durante a tradicional Festa do Peão de Barretos.