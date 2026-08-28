Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento

Influenciadora expôs os bastidores da solteirice do cantor

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:35

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca reagiu com bom humor a uma brincadeira feita por Zé Felipe. O cantor usou as redes sociais para contar que encontrou diversos pertences da ex-mulher em seu apartamento em São Paulo, onde ela ficou hospedada com os três filhos do ex-casal, incluindo um gel de uso íntimo que esquenta e esfria.

Virginia expõe Zé Felipe após cantor revelar item íntimo esquecido

Virginia reage a Zé Felipe após exposição de item íntimo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe encontra pertences de Virginia em apartamento por Reprodução/Instagram
Zé Felipe encontra pertences de Virginia em apartamento por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia por Reprodução | Redes Sociais
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virgínia e Zé Felipe com os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia reage a vídeo sobre comentário de Zé Felipe em sua foto por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia reage a Zé Felipe após exposição de item íntimo por Reprodução/Instagram

Ao ver a exposição do item pessoal, Virginia não perdeu tempo e rebateu o ex-marido publicamente. "Puta que pariu, Zé Felipe, boca de sacola. Um spoiler do nada, pô!!", escreveu a influenciadora. Na sequência, ela aproveitou para entregar a movimentação amorosa do sertanejo: "Ps: ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu".

Tudo começou quando Zé Felipe retornou ao imóvel após uma gravação e resolveu olhar os objetos esquecidos pela empresária. Divertindo-se com a situação, o cantor ainda havia brincado que levaria os produtos para distribuir durante a tradicional Festa do Peão de Barretos.  

Leia mais

Imagem - Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web: 'Que saudade'

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web: 'Que saudade'

Imagem - Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Imagem - Zé Felipe mostra objetos íntimos deixados por Virginia em seu apartamento e brinca: 'Vou presentear as moças'

Zé Felipe mostra objetos íntimos deixados por Virginia em seu apartamento e brinca: 'Vou presentear as moças'

Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes
Imagem - Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia