Virginia fala sobre esposa de Endrick durante encontro em Madri: ‘Não faz nem força’

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:11
Virginia Fonseca aproveitou a passagem por Madri, na Espanha, para encontrar Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick. As duas almoçaram juntas neste sábado (29), e a influenciadora fez questão de registrar o momento nas redes sociais.
Durante o encontro, Virginia elogiou a beleza de Gabriely, que está grávida do primeiro filho com Endrick. “Ela não faz nem força pra ser bela... é f*da viu”, escreveu a influenciadora ao compartilhar um registro da jovem.
Virginia Fonseca
A aproximação acontece enquanto as duas estão na capital espanhola acompanhando os respectivos companheiros. Vini Jr. e Endrick atuam no Real Madrid.
Virginia está há mais de uma semana em Madri ao lado de Vini Jr. A influenciadora também está acompanhada dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do antigo casamento com Zé Felipe.
A influenciadora e Vini Jr. vivem um relacionamento e têm compartilhado momentos da rotina na Espanha nas redes sociais. O encontro com Gabriely também chamou atenção por aproximar as companheiras de dois jogadores brasileiros que dividem o elenco do Real Madrid.