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Virginia faz tour em nova mansão de Zé Felipe, solicita quarto reservado e cantor surpreende com resposta: ‘O que você quiser’

Cantor sertanejo está construindo uma nova mansão em Goiânia (GO)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:09

Virginia e Zé Felipe apareceram juntos nas redes sociais
Virginia e Zé Felipe apareceram juntos nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia fez um tour pela nova mansão de Zé Felipe, em Goiânia (GO), e mostrou detalhes da residência em seu perfil no Instagram.

Ao passar pelos ambientes, a loira conheceu os quartos dos filhos, Maria Alice e Maria Flor, e José Leonardo, além de visitar os espaços reservados ao cantor, como o quarto dele.

Virginia mostra detalhes de nova mansão de Zé Felipe

Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
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Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram
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Virginia mostrou detalhes de nova mansão do cantor em Goiânia (GO) por Reprodução | Instagram

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A influenciadora comentou sobre a decoração, os closets e os espaços preparados para as crianças, enquanto Zé Felipe explicava detalhes das escolhas feitas para a nova residência.

Virginia ainda brincou que haviam comentado onde ficaria o quarto dela na casa do ex-marido. “Seu quarto? O que você quiser, Vi”, disse sem hesitar o cantor.

“Ele tá arrasando nas casas viu”, afirmou Virginia, em um vídeo em que aparece sentada ao lado de Zé, em uma escada que dá acesso a sala da residência.

Tags:

zé Felipe Virginia

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