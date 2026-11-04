Virginia faz tour em nova mansão de Zé Felipe, solicita quarto reservado e cantor surpreende com resposta: ‘O que você quiser’

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Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:09
Virginia fez um tour pela nova mansão de Zé Felipe, em Goiânia (GO), e mostrou detalhes da residência em seu perfil no Instagram.
Ao passar pelos ambientes, a loira conheceu os quartos dos filhos, Maria Alice e Maria Flor, e José Leonardo, além de visitar os espaços reservados ao cantor, como o quarto dele.
Virginia mostra detalhes de nova mansão de Zé Felipe
A influenciadora comentou sobre a decoração, os closets e os espaços preparados para as crianças, enquanto Zé Felipe explicava detalhes das escolhas feitas para a nova residência.
Virginia ainda brincou que haviam comentado onde ficaria o quarto dela na casa do ex-marido. “Seu quarto? O que você quiser, Vi”, disse sem hesitar o cantor.
“Ele tá arrasando nas casas viu”, afirmou Virginia, em um vídeo em que aparece sentada ao lado de Zé, em uma escada que dá acesso a sala da residência.