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Virginia Fonseca anuncia processo contra Leo Dias após comentário sobre saída da Grande Rio

Influenciadora afirmou que decidiu recorrer à Justiça depois de uma declaração do jornalista sobre sua vida pessoal e o relacionamento com Vini Jr.

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:25

Virginia Fonseca anunciou que vai processar Leo Dias após comentário sobre sua saída da Grande Rio. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca afirmou nesta sexta-feira (14) que pretende processar Leo Dias após uma declaração do jornalista ao comentar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora se manifestou nas redes sociais e disse que não pretende mais ignorar os comentários feitos pelo colunista.

Durante uma fala sobre a decisão de Virginia de deixar a escola de samba, Leo Dias relacionou a saída ao namoro da influenciadora com Vini Jr. e fez uma declaração de cunho sexual sobre a vida pessoal dela.

Virginia reagiu ao compartilhar um vídeo de outro influenciador que comentava o episódio. Na publicação, afirmou que já havia escolhido não responder a outras declarações do jornalista, mas considerou que desta vez o limite foi ultrapassado. “Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu. Vamos resolver judicialmente”, escreveu.

Álbum de fotos de Virginia na Itália 1 de 18

Na sequência, a influenciadora reforçou que considera a declaração ofensiva e afirmou que a questão não deveria ser tratada como uma simples opinião sobre sua vida. “Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada”, completou.

Saída da Grande Rio

Virginia anunciou na quarta-feira (12) que não continuará como rainha de bateria da Grande Rio. Em um longo texto publicado nas redes sociais, explicou que decidiu priorizar os filhos, as empresas e uma rotina mais equilibrada.

A influenciadora afirmou que a decisão foi difícil, mas necessária diante das novas demandas de sua vida. Ela também agradeceu à escola de samba pela experiência e destacou que guarda carinho pela comunidade.

A saída aconteceu em meio ao relacionamento com Vini Jr., que deixou uma mensagem de apoio na publicação em que Virginia comunicou a decisão. “Sempre a número 1”, escreveu o jogador.