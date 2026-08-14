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Virginia Fonseca anuncia processo contra Leo Dias após comentário sobre saída da Grande Rio

Influenciadora afirmou que decidiu recorrer à Justiça depois de uma declaração do jornalista sobre sua vida pessoal e o relacionamento com Vini Jr.

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 20:25

Virginia Fonseca anunciou que vai processar Leo Dias após comentário sobre sua saída da Grande Rio.
Virginia Fonseca anunciou que vai processar Leo Dias após comentário sobre sua saída da Grande Rio. Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca afirmou nesta sexta-feira (14) que pretende processar Leo Dias após uma declaração do jornalista ao comentar sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora se manifestou nas redes sociais e disse que não pretende mais ignorar os comentários feitos pelo colunista.

Durante uma fala sobre a decisão de Virginia de deixar a escola de samba, Leo Dias relacionou a saída ao namoro da influenciadora com Vini Jr. e fez uma declaração de cunho sexual sobre a vida pessoal dela.

Virginia reagiu ao compartilhar um vídeo de outro influenciador que comentava o episódio. Na publicação, afirmou que já havia escolhido não responder a outras declarações do jornalista, mas considerou que desta vez o limite foi ultrapassado. “Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu. Vamos resolver judicialmente”, escreveu.

Álbum de fotos de Virginia na Itália

Virginia publicou registros em Sardenha, na Itália por Reprodução | Instagram
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Na sequência, a influenciadora reforçou que considera a declaração ofensiva e afirmou que a questão não deveria ser tratada como uma simples opinião sobre sua vida. “Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada”, completou.

Saída da Grande Rio

Virginia anunciou na quarta-feira (12) que não continuará como rainha de bateria da Grande Rio. Em um longo texto publicado nas redes sociais, explicou que decidiu priorizar os filhos, as empresas e uma rotina mais equilibrada.

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A influenciadora afirmou que a decisão foi difícil, mas necessária diante das novas demandas de sua vida. Ela também agradeceu à escola de samba pela experiência e destacou que guarda carinho pela comunidade.

A saída aconteceu em meio ao relacionamento com Vini Jr., que deixou uma mensagem de apoio na publicação em que Virginia comunicou a decisão. “Sempre a número 1”, escreveu o jogador.

Agora, a declaração de Leo Dias acrescentou um novo capítulo à polêmica, desta vez com a possibilidade de uma disputa judicial entre o jornalista e a influenciadora.

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