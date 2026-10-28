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Virginia Fonseca cancela presença no Teleton após declarações de Silvia Abravanel

Influenciadora desistiu de participar do programa do SBT após ter a maternidade questionada pela apresentadora; doação financeira à AACD está mantida

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:49

Virginia Fonseca cancela ida ao Teleton após comentários de Silvia Abravanel
Virginia Fonseca cancela ida ao Teleton após comentários de Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca cancelou sua participação na edição deste ano do Teleton. A decisão foi anunciada após declarações da apresentadora Silvia Abravanel, que fez críticas públicas à conduta da influenciadora como mãe e sugeriu que a guarda de seus filhos ficasse com Poliana Rocha, avó paterna das crianças.

Em nota oficial enviada à Quem, a assessoria de Virginia confirmou que ela não estará no palco da atração transmitida pelo SBT nos dias 6 e 7 de novembro, mas ressaltou que manterá a contribuição financeira destinada à instituição.

"Confirmamos que Virginia Fonseca não estará presente no palco do Teleton. No entanto, ela irá manter seu compromisso com a causa. Ao lado da WePink, Virginia manterá a doação previamente estabelecida, cuja entrega será realizada durante uma visita à AACD, em São Paulo, reforçando o carinho, o respeito e a nobreza da obra realizada pela entidade juntamente com o SBT", declarou a equipe da influenciadora.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

O desentendimento teve início após Silvia Abravanel comentar publicamente um vídeo em que Virginia aparece dançando com cédulas de dólar no cós da sua calça, durante um evento em Miami, nos Estados Unidos. A filha de Silvio Santos criticou a postura da empresária e sugeriu que Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe e avó das crianças, assumisse a criação dos três filhos do ex-casal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Virginia se pronuncia após críticas de Silvia Abravanel sobre a guarda dos filhos

Silvia Abravanel detona Virginia Fonseca e sugere perda da guarda dos filhos: 'Não preserva nem as filhas'

Na ocasião, a apresentadora também fez menção à mãe da influenciadora, Margareth Serrão, ao afirmar que a guarda das crianças deveria ser concedida à avó paterna sob a justificativa de que Margareth compartilharia do mesmo comportamento.

"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças. Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu Silvia.

Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos

Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos por Reprodução/Redes Sociais
Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos por Reprodução/Redes Sociais
Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos por Reprodução/Redes Sociais
Virginia dança com dólares na calcinha nos EUA por Reprodução/Redes Sociais
Virginia dança com dólares na calcinha nos EUA por Reprodução/Redes Sociais
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Silvia Abravanel detona vídeo de Virginia Fonseca em festa e sugere perda da guarda dos filhos por Reprodução/Redes Sociais

O episódio gerou grande repercussão na internet e o influenciador Lucas Guedez, se pronunciou em defesa de Virgínia. Em uma publicação no perfil Drama Feminino, um comentário especulava sobre os motivos do posicionamento de Silvia.  "Aqui está o motivo da raiva da Silvia. O marido dela anda curtindo as fotos da Virginia". Lucas concordou com o comentário: "É de família ser corna [risos]".

Tanto Virginia Fonseca quanto Lucas Guedez integraram o quadro de contratados do SBT no período entre abril de 2024 e março de 2026, ao assumirem o programa "Sabadou com Virginia".

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