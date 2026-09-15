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Virgínia Fonseca cancela voo de jatinho após falha técnica e perde jogo de Vini Jr.

Influenciadora precisou cancelar a viagem de última hora, acompanhou a partida de casa e aproveitou para renovar o bronzeado na mansão do jogador

Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:08

Virginia Fonseca faturou mais de R$ 50 mil em sua estreia nas lives do TikTok Crédito: Reprodução/Instagram

Um problema técnico no jatinho particular mudou os planos de Virgínia Fonseca nesta terça-feira (15). A empresária estava com a mala pronta para voar até Elche, na Espanha, onde assistiria ao namorado, Vini Jr., entrar em campo pelo Real Madrid.

A falha obrigou a mudança repentina. O comandante informou que uma luz de indicação apontava que o reversor do motor direito estava aberto, impedindo a decolagem com segurança. O voo entre Madrid e Elche duraria cerca de 35 minutos.

Virgínia cancela viagem após jatinho apresentar falhas técnicas Crédito: Reprodução/Instagram

"A gente ia viajar agora, é aqui pertinho, são 35 minutos de voo, mas aí o avião deu problema e a gente falou:' É melhor ficar de boa'. Comandante também falou que que não dava.. Então o que que eu vou fazer? Passar uma proteína no meu cabelo, treinar e assitir de casa mesmo. É o jeito, tá tudo bem", explicou Virgínia aos seguidores.

Sem conseguir viajar para o estádio, Virgínia acompanhou a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Elche diretamente da mansão de Vini Jr. em Madri, ao lado de Gabriely Miranda – esposa de Endrick, colega de equipe do atacante –, e Raphaela Silveira.

Virginia Fonseca 1 de 16

Antes da partida, a influenciadora aproveitou o dia ensolarado para curtir os últimos momentos do verão europeu. Ela compartilhou registros de seu treino e, em seguida, relaxou na espreguiçadeira usando um biquíni com estampa de olho grego, conhecido por ser considerado um amuleto contra energias negativas.