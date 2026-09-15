Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virgínia Fonseca cancela voo de jatinho após falha técnica e perde jogo de Vini Jr.

Influenciadora precisou cancelar a viagem de última hora, acompanhou a partida de casa e aproveitou para renovar o bronzeado na mansão do jogador

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:08

Virginia Fonseca faturou mais de R$ 50 mil em sua estreia nas lives do TikTok
Virginia Fonseca faturou mais de R$ 50 mil em sua estreia nas lives do TikTok Crédito: Reprodução/Instagram

Um problema técnico no jatinho particular mudou os planos de Virgínia Fonseca nesta terça-feira (15). A empresária estava com a mala pronta para voar até Elche, na Espanha, onde assistiria ao namorado, Vini Jr., entrar em campo pelo Real Madrid.

A falha obrigou a mudança repentina. O comandante informou que uma luz de indicação apontava que o reversor do motor direito estava aberto, impedindo a decolagem com segurança. O voo entre Madrid e Elche duraria cerca de 35 minutos.

Virgínia cancela voo após jatinho apresentar falhas técnicas
Virgínia cancela viagem após jatinho apresentar falhas técnicas Crédito: Reprodução/Instagram

"A gente ia viajar agora, é aqui pertinho, são 35 minutos de voo, mas aí o avião deu problema e a gente falou:' É melhor ficar de boa'. Comandante também falou que que não dava.. Então o que que eu vou fazer? Passar uma proteína no meu cabelo, treinar e assitir de casa mesmo. É o jeito, tá tudo bem", explicou Virgínia aos seguidores.

Sem conseguir viajar para o estádio, Virgínia acompanhou a vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Elche diretamente da mansão de Vini Jr. em Madri, ao lado de Gabriely Miranda – esposa de Endrick, colega de equipe do atacante –, e Raphaela Silveira.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 16
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Antes da partida, a influenciadora aproveitou o dia ensolarado para curtir os últimos momentos do verão europeu. Ela compartilhou registros de seu treino e, em seguida, relaxou na espreguiçadeira usando um biquíni com estampa de olho grego, conhecido por ser considerado um amuleto contra energias negativas.

"E o de hoje foi: treino e aeróbico. Agora vou colocar um biquininho para pegar um sol", disse a empresária, ao mostrar que havia terminado os exercícios físicos. "Aproveitar o restinho de verão que está tendo por cá", continuou.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Ayrton Lima, pai de Ana Clara, deixa o trabalho de motorista de aplicativo e assume cargo na área de tecnologia

Ex-BBB Ayrton Lima, pai de Ana Clara, deixa o trabalho de motorista de aplicativo e assume cargo na área de tecnologia

Imagem - Sydney Sweeney revolta atletas olímpicas e perde 200 mil seguidores após aparecer seminua nova campanha publicitária

Sydney Sweeney revolta atletas olímpicas e perde 200 mil seguidores após aparecer seminua nova campanha publicitária

Imagem - Sem ser reconhecido na rua, Rodrigo Santoro deixa influenciador chocado com currículo em Hollywood

Sem ser reconhecido na rua, Rodrigo Santoro deixa influenciador chocado com currículo em Hollywood

Tags:

Virginia Fonseca Jatinho

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Davi Leão não resiste e morre aos 40 anos após ser diagnosticado com infecção generalizada

Davi Leão não resiste e morre aos 40 anos após ser diagnosticado com infecção generalizada