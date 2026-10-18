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Virginia Fonseca curte piscina após festa e é flagrada por Zé Felipe: ‘Cara de ressaca’

: Solteira após o fim do namoro com Vini Jr., influenciadora voltou para Goiânia depois de sair com amigos em São Paulo e recebeu a visita do ex-marido

Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 20:00

Virginia Fonseca curtiu a piscina após uma noite de festa e recebeu a visita de Zé Felipe Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca aproveitou o domingo (18) para relaxar na piscina depois de uma noite de festa com os amigos. De volta a Goiânia, a influenciadora compartilhou momentos de descanso com os seguidores e acabou virando alvo de brincadeiras do ex-marido, Zé Felipe, que apareceu para buscar os filhos do casal.

A empresária contou que passou a noite sem dormir, mas decidiu aproveitar o dia na piscina. “Já estou aqui de pé. Reagi, tomei um banho. Não dormi, não, e vou para a piscina”, disse nas redes sociais.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos 1 de 8

Durante a visita, Zé Felipe aproveitou para provocar a ex-mulher enquanto a filmava. “Foi para a festa ontem, né, Vivibora? Deixa eu ver a cara? É de ressaca”, brincou o cantor.

Virginia entrou na brincadeira, mas fez um pedido ao sertanejo antes que ele publicasse as imagens. “Para, Zé. Se tiver feia você não vai postar, você sabe, né?”, respondeu. Ao compartilhar o registro, ela ainda comentou que o ex-marido chegou fazendo brincadeiras.

SOCORRO, o zé Felipe na casa da virginia, e ele filmando elaa, eu amo meu virlipe https://t.co/qUvdiiAjto — Rafinha q ama virlipe ? (@Rafatuitax) October 18, 2026

A influenciadora estava em São Paulo, onde curtiu a noite com amigos, e embarcou pela manhã em um jatinho para voltar à cidade onde mora. O influenciador Álvaro, amigo de Virginia, também brincou com a situação ao perceber que ela ainda usava a pulseira da festa enquanto gravava vídeos para os seguidores.

Solteira após término com Vini Jr.

Virginia está solteira desde o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr., anunciado recentemente. O término aconteceu cerca de uma semana antes dos registros publicados neste domingo.