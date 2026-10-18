Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca curte piscina após festa e é flagrada por Zé Felipe: ‘Cara de ressaca’

: Solteira após o fim do namoro com Vini Jr., influenciadora voltou para Goiânia depois de sair com amigos em São Paulo e recebeu a visita do ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 20:00

Virginia Fonseca curtiu a piscina após uma noite de festa e recebeu a visita de Zé Felipe
Virginia Fonseca curtiu a piscina após uma noite de festa e recebeu a visita de Zé Felipe Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca aproveitou o domingo (18) para relaxar na piscina depois de uma noite de festa com os amigos. De volta a Goiânia, a influenciadora compartilhou momentos de descanso com os seguidores e acabou virando alvo de brincadeiras do ex-marido, Zé Felipe, que apareceu para buscar os filhos do casal.

A empresária contou que passou a noite sem dormir, mas decidiu aproveitar o dia na piscina. “Já estou aqui de pé. Reagi, tomei um banho. Não dormi, não, e vou para a piscina”, disse nas redes sociais.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha faz reflexão após término de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 8
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram

Durante a visita, Zé Felipe aproveitou para provocar a ex-mulher enquanto a filmava. “Foi para a festa ontem, né, Vivibora? Deixa eu ver a cara? É de ressaca”, brincou o cantor.

Virginia entrou na brincadeira, mas fez um pedido ao sertanejo antes que ele publicasse as imagens. “Para, Zé. Se tiver feia você não vai postar, você sabe, né?”, respondeu. Ao compartilhar o registro, ela ainda comentou que o ex-marido chegou fazendo brincadeiras.

A influenciadora estava em São Paulo, onde curtiu a noite com amigos, e embarcou pela manhã em um jatinho para voltar à cidade onde mora. O influenciador Álvaro, amigo de Virginia, também brincou com a situação ao perceber que ela ainda usava a pulseira da festa enquanto gravava vídeos para os seguidores.

Solteira após término com Vini Jr.

Virginia está solteira desde o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr., anunciado recentemente. O término aconteceu cerca de uma semana antes dos registros publicados neste domingo.

Além das brincadeiras nas redes sociais, a visita de Zé Felipe ocorreu para que ele buscasse os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo para passarem um período com o pai.

Leia mais

Imagem - Avalanche em estação de esqui no Chile deixa três mortos e quatro feridos

Avalanche em estação de esqui no Chile deixa três mortos e quatro feridos

Imagem - Que horas começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo? Saiba onde assistir

Que horas começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro neste domingo? Saiba onde assistir

Imagem - Vai votar no segundo turno? Veja quais documentos levar mesmo sem biometria

Vai votar no segundo turno? Veja quais documentos levar mesmo sem biometria

Mais recentes

Imagem - Lua Blanco: relembre os principais trabalhos da atriz de ‘Rebelde’, que morreu aos 39 anos

Lua Blanco: relembre os principais trabalhos da atriz de ‘Rebelde’, que morreu aos 39 anos
Imagem - O segredos da ilha que abrigou antigas sociedades amazônicas, com cerâmicas sofisticadas e vestígios de mais de mil anos, e hoje atrai milhares de turistas curiosos

O segredos da ilha que abrigou antigas sociedades amazônicas, com cerâmicas sofisticadas e vestígios de mais de mil anos, e hoje atrai milhares de turistas curiosos
Imagem - De reencontros a novas chances: a sorte reserva um dia especial nessa semana para cada signo; descubra quando é o seu

De reencontros a novas chances: a sorte reserva um dia especial nessa semana para cada signo; descubra quando é o seu