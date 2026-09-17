JUSTIÇA

Virginia Fonseca é alvo de ação que pede R$ 380 milhões por publicidade de apostas

Influenciadora responde a processo por publicidade de apostas online; ação também envolve a plataforma Blaze

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:15

Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca é alvo de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por causa da divulgação de apostas online. O processo envolve também a plataforma Blaze e inclui pedidos de indenização milionários por supostos danos causados aos consumidores.

O caso voltou a chamar atenção nesta quinta-feira (17) após a circulação de uma informação sobre uma suposta restrição às viagens internacionais da influenciadora. A defesa negou que exista qualquer determinação judicial que limite a permanência dela fora do Brasil a 20 dias.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 45

A ação foi apresentada pelo MPDFT em julho. Inicialmente, o órgão pediu uma indenização solidária de R$ 120 milhões por danos morais coletivos. Depois, com informações relacionadas ao faturamento da empresa, o valor solicitado à plataforma foi ampliado para R$ 380 milhões.

O que a Justiça determinou no caso

Além dos pedidos de indenização, o processo envolve regras para a divulgação de conteúdos relacionados às apostas. Entre as determinações está a necessidade de identificar de forma clara as publicidades de jogos.

Também foram estabelecidas restrições para conteúdos que apresentem as apostas como fonte de renda, investimento ou atividade sem risco de perda.

O MPDFT questiona práticas de publicidade que considera abusivas e enganosas na promoção de apostas esportivas. A ação ainda está em andamento e as acusações não representam, por si só, uma condenação definitiva.

O que diz Virginia Fonseca

Desde o início do processo, a defesa de Virginia contesta as acusações. Os advogados afirmam que pretendem apresentar documentos e argumentos nos autos para rebater os pedidos do Ministério Público.

Em posicionamento anterior, a equipe jurídica também rejeitou alegações de conluio, atuação predatória ou intenção de causar prejuízo aos consumidores. Segundo a defesa, uma eventual responsabilização deve ser baseada em provas concretas.

Sobre a informação divulgada nesta quinta-feira, os advogados reforçaram que não existe decisão judicial proibindo Virginia de permanecer mais de 20 dias no exterior, nem pedido nesse sentido.