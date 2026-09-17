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Virginia Fonseca é alvo de ação que pede R$ 380 milhões por publicidade de apostas

Influenciadora responde a processo por publicidade de apostas online; ação também envolve a plataforma Blaze

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:15

Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online
Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca é alvo de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por causa da divulgação de apostas online. O processo envolve também a plataforma Blaze e inclui pedidos de indenização milionários por supostos danos causados aos consumidores.

O caso voltou a chamar atenção nesta quinta-feira (17) após a circulação de uma informação sobre uma suposta restrição às viagens internacionais da influenciadora. A defesa negou que exista qualquer determinação judicial que limite a permanência dela fora do Brasil a 20 dias.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe

Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
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Virginia e Zé Felipe recriam Nova York do Homem-Aranha para o aniversário de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe recriam Nova York do Homem-Aranha para o aniversário de José Leonardo por Reprodução/Instagram
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas

A ação foi apresentada pelo MPDFT em julho. Inicialmente, o órgão pediu uma indenização solidária de R$ 120 milhões por danos morais coletivos. Depois, com informações relacionadas ao faturamento da empresa, o valor solicitado à plataforma foi ampliado para R$ 380 milhões.

O que a Justiça determinou no caso

Além dos pedidos de indenização, o processo envolve regras para a divulgação de conteúdos relacionados às apostas. Entre as determinações está a necessidade de identificar de forma clara as publicidades de jogos.

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Também foram estabelecidas restrições para conteúdos que apresentem as apostas como fonte de renda, investimento ou atividade sem risco de perda.

O MPDFT questiona práticas de publicidade que considera abusivas e enganosas na promoção de apostas esportivas. A ação ainda está em andamento e as acusações não representam, por si só, uma condenação definitiva.

O que diz Virginia Fonseca

Desde o início do processo, a defesa de Virginia contesta as acusações. Os advogados afirmam que pretendem apresentar documentos e argumentos nos autos para rebater os pedidos do Ministério Público.

Em posicionamento anterior, a equipe jurídica também rejeitou alegações de conluio, atuação predatória ou intenção de causar prejuízo aos consumidores. Segundo a defesa, uma eventual responsabilização deve ser baseada em provas concretas.

Sobre a informação divulgada nesta quinta-feira, os advogados reforçaram que não existe decisão judicial proibindo Virginia de permanecer mais de 20 dias no exterior, nem pedido nesse sentido.

Assim, a influenciadora segue respondendo à ação relacionada à publicidade de apostas enquanto o processo tramita na Justiça.

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