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Virginia Fonseca e Leo Dias terão encontro na Justiça após processo de R$ 100 mil

Influenciadora cobra indenização por fala do jornalista e afirma que pretende doar o valor a uma ONG caso vença a ação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:45

Virginia Fonseca processa Leo Dias e pede R$ 100 mil de indenização após fala ofensiva
Virginia Fonseca processa Leo Dias e pede R$ 100 mil de indenização após fala ofensiva Crédito: Reprodução/Instagram

O processo movido por Virginia Fonseca contra Leo Dias ganhou uma nova etapa. Os dois deverão participar de uma audiência de conciliação, na qual poderão ficar frente a frente para tentar chegar a um acordo antes que a disputa avance na Justiça.

A ação foi aberta por Virginia após uma declaração feita por Leo Dias no Jornal dos Famosos, da LeoDias TV. Na ocasião, o jornalista afirmou que a influenciadora estaria pensando apenas em “macho” e “r*la”. Ela pede R$ 100 mil de indenização pelas declarações.

Look de R$ 1,4 milhão de Virginia

Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução
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Look polêmico e milionário: Virginia Fonseca apostou em uma produção de quase R$ 1,4 milhão no GP de Madri por Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Perline no A Tarde é Sua, a audiência poderá acontecer de forma virtual, já que Virginia e Leo estão em locais diferentes. A participação dos advogados também deverá fazer parte do encontro.

Existe a possibilidade de o processo ser encerrado caso as partes cheguem a um acordo. Leo Dias, segundo o relato, já reconheceu que errou ao fazer a declaração, o que pode abrir espaço para uma tentativa de conciliação.

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Virginia também declarou no processo que, se receber a indenização, pretende destinar o dinheiro a uma ONG voltada à defesa das mulheres.

Caso não haja acordo, a ação seguirá normalmente para as próximas etapas. A audiência, portanto, pode ser decisiva para definir se o conflito termina em uma composição entre os dois ou continua sendo discutido judicialmente.

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