Virginia Fonseca e Leo Dias terão encontro na Justiça após processo de R$ 100 mil

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:45
O processo movido por Virginia Fonseca contra Leo Dias ganhou uma nova etapa. Os dois deverão participar de uma audiência de conciliação, na qual poderão ficar frente a frente para tentar chegar a um acordo antes que a disputa avance na Justiça.
A ação foi aberta por Virginia após uma declaração feita por Leo Dias no Jornal dos Famosos, da LeoDias TV. Na ocasião, o jornalista afirmou que a influenciadora estaria pensando apenas em “macho” e “r*la”. Ela pede R$ 100 mil de indenização pelas declarações.
Look de R$ 1,4 milhão de Virginia
Segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Perline no A Tarde é Sua, a audiência poderá acontecer de forma virtual, já que Virginia e Leo estão em locais diferentes. A participação dos advogados também deverá fazer parte do encontro.
Existe a possibilidade de o processo ser encerrado caso as partes cheguem a um acordo. Leo Dias, segundo o relato, já reconheceu que errou ao fazer a declaração, o que pode abrir espaço para uma tentativa de conciliação.
Virginia também declarou no processo que, se receber a indenização, pretende destinar o dinheiro a uma ONG voltada à defesa das mulheres.
Caso não haja acordo, a ação seguirá normalmente para as próximas etapas. A audiência, portanto, pode ser decisiva para definir se o conflito termina em uma composição entre os dois ou continua sendo discutido judicialmente.