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Virginia Fonseca e Neymar teriam ficado em festa antes do GP de São Paulo, diz coluna

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, influenciadora e jogador protagonizaram momentos de intimidade em evento reservado; Neymar é casado com Bruna Biancardi, que espera a terceira filha do casal

Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 12:40

Coluna de Fábia Oliveira afirma que Virginia Fonseca e Neymar teriam ficado em uma festa reservada antes do GP de São Paulo Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Neymar teriam protagonizado um episódio de intimidade durante uma festa realizada em 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, que afirma ter ouvido relatos de pessoas presentes no evento, realizado em um ambiente reservado e com restrição ao uso de celulares.

Segundo as fontes ouvidas pela jornalista, os dois teriam demonstrado proximidade durante a comemoração, sem tentar esconder o comportamento dos demais convidados. Em determinado momento, Virginia teria rebolado sobre Neymar, que estava sentado em um sofá.

Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 1 de 5

Os relatos também apontam que os dois consumiram bebidas alcoólicas durante a festa. Ainda de acordo com a coluna, o jogador teria usado o microfone para chamar a influenciadora de “Vivibora”, apelido conhecido entre amigos e fãs da empresária.

Virginia também foi apontada como affair de piloto

A suposta aproximação com Neymar vem à tona em meio a especulações sobre a vida amorosa de Virginia. Recentemente, a influenciadora foi apontada como affair do piloto de Stock Car César Ramos, depois de os dois terem sido vistos juntos em uma festa após o GP de São Paulo.

O possível envolvimento com o piloto também ganhou repercussão porque Virginia confirmou presença no aniversário de Juan Morais, em Salvador, neste sábado (14). César também comentou uma publicação do anfitrião, alimentando a expectativa de um novo encontro entre os dois.

Neymar é casado com Bruna Biancardi

Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida de Mariah, terceira filha do casal. Os dois já são pais de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1.