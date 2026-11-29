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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 07:57
Virginia Fonseca, de 27 anos, e o piloto César Ramos, de 37, não esconderam o clima de romance durante um evento em São Paulo. Os dois foram flagrados aos beijos em uma festa realizada após a final da Porsche Cup, neste sábado (28), no Autódromo de Interlagos. As imagens mostram a influenciadora e o automobilista trocando carinhos ao som de "Evidências", sucesso de Chitãozinho e Xororó.
O casal estava na Porsche Fest, que também contou com apresentações de DJs como Dubdogz, KVSH e Cat Dealers. Mais cedo, Virginia e César já haviam sido fotografados juntos em uma área reservada do autódromo, em meio aos rumores de que estariam vivendo um affair.
César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia
Horas depois, os dois apareceram novamente lado a lado durante o after party da competição. Em um vídeo compartilhado pelo perfil Central da Fama, eles surgem cercados de amigos, aparentemente em um camarote, enquanto aproveitam a festa.
Virginia Fonseca e César Ramos já tinham sido vistos juntos
O flagra mais recente reforça os rumores de romance que começaram a circular no início de novembro. As primeiras notícias sobre uma possível aproximação entre Virginia e César surgiram após o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, realizado no dia 8 daquele mês.
Na ocasião, o portal LeoDias informou que os dois teriam ficado em uma festa após a corrida que consagrou Lando Norris. Semanas depois, a influenciadora e o piloto também foram vistos durante um jantar romântico.
César Ramos, de 37 anos, é piloto da Stock Car e participou da disputa da Porsche Cup neste sábado, mas não conseguiu subir ao pódio. Virginia, por sua vez, teve participação especial na competição e foi responsável por dar a bandeirada final da prova. Para acompanhar o evento, ela apostou em um look de grife.