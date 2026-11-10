Virginia Fonseca é vista aos beijos com piloto em festa da Fórmula 1 em São Paulo; saiba quem

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:43
Virginia Fonseca aproveitou a noite em São Paulo após o GP de Fórmula 1 e virou o assunto do momento. Solteira desde outubro, quando colocou um ponto final no namoro com o jogador Vini Jr., a empresária de 27 anos teria ficado com o piloto de Stock Car César Ramos, de 37 anos, no domingo (8). A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias após ouvir pessoas que estavam no local.
O piloto César Ramos, da Stock Car
Segundo a coluna, os dois sumiram do meio dos outros convidados e passaram cerca de 15 minutos em um cantinho isolado, protegido pela equipe de seguranças de Virginia. Uma pessoa que viu a cena contou ao site que eles "ficaram dançando juntos e se beijaram".
Procurada pela revista Quem, a equipe de Virginia não confirmou e nem negou o romance e avisou que não vai mais alimentar boatos sobre com quem ela sai ou deixa de sair. "Para evitarmos a proliferação de notícias infundadas sobre a vida pessoal de Virgínia Fonseca, não comentaremos mais sobre as frequentes especulações e suposições", disseram em nota oficial. César Ramos não se pronunciou até o momento.
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1
Os boatos começaram a ganhar força logo após o ex-marido de Virginia, o cantor Zé Felipe, publicar um vídeo zoando a vida de solteira dela. Sem papas na língua, o filho de Leonardo soltou: "Você mudou… foi de cantor pra jogador e agora tá mexendo com piloto". Sem graça, a influenciadora cortou o ex e pediu para ele parar de gravar na hora.
O piloto argentino Franco Colapinto
Antes de o nome do gaúcho César Ramos aparecer, internautas chegaram a apontar outro affair, o piloto argentino Franco Colapinto, que corre na Fórmula 1 pela Alpine. Nos últimos dias, Virginia também deu o que falar ao trocar curtidas e depois parar de seguir o jogador de futebol Kauã Elias.
César Ramos corre na Stock Car e começou a carreira no kart aos sete anos, já ganhou título na Fórmula 3 na Itália e até testou um carro da Ferrari. Nas redes, o piloto tem amigos conhecidos como Lucas Lucco, Rafa Kalimann e Maraisa.