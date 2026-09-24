Virginia Fonseca encara 31 agulhadas de botox na cabeça; entenda

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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:50
Virginia Fonseca voltou a uma clínica em São Paulo nesta quinta-feira (24) para dar continuidade ao tratamento contra a enxaqueca. A influenciadora compartilhou registros do procedimento e revelou que precisaria passar por dezenas de aplicações de toxina botulínica.
"Bom dia, estou aqui fazendo meu botox para enxaqueca na cabeça inteira e ombros", contou Virginia em um vídeo publicado nas redes sociais.
Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca
Durante o atendimento, o médico explicou que a aplicação seria feita em diferentes pontos da cabeça. "Vários pontos na cabeça, são 31 pontos na cabeça", afirmou o profissional. Virginia resumiu a experiência em poucas palavras ao mostrar o procedimento: "31 agulhadas".
Tratamento contra a enxaqueca
A aplicação de toxina botulínica é uma das alternativas utilizadas no tratamento preventivo de determinados casos de enxaqueca crônica. A substância é aplicada em pontos específicos da cabeça e do pescoço, de acordo com a avaliação médica e o protocolo definido para cada paciente.
Antes e depois do corpo de Virginia Fonseca
Virginia convive com enxaqueca desde a infância e já falou publicamente sobre o impacto das crises em sua rotina. Em um desabafo anterior, ela contou que precisou retomar os cuidados depois de interromper o acompanhamento.
"Fui sonsa, a última vez que fui foi antes da Copa [do Mundo] e eu tinha que ter voltado para fazer o botox, não voltei e deixei o pau torar. Agora estou aqui sofrendo de crise. Já fiz o bloqueio e estou muito melhor. É todo um tratamento e não é só isso, você tem que deixar de comer muita coisa, tomar muita coisa. Vale a pena, mudou a minha vida", relatou.
Antes e depois do rosto de Virginia Fonseca
A influenciadora também citou Paula Fernandes ao falar sobre o tratamento. Segundo Virginia, a cantora sertaneja enfrenta o mesmo problema e foi quem indicou a clínica onde ela passou a ser atendida.
"Tomem cuidado com certos 'profissionais' que só querem seu dinheiro, vão em lugares de confiança. Conheci a clínica através da Paula Fernandes, que também tinha muita enxaqueca e depois do tratamento tem uma vida normal", afirmou.