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Virginia Fonseca encara 31 agulhadas de botox na cabeça; entenda

Influenciadora compartilhou registros do procedimento nas redes sociais e também recebeu aplicações nos ombros

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:50

Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca
Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca voltou a uma clínica em São Paulo nesta quinta-feira (24) para dar continuidade ao tratamento contra a enxaqueca. A influenciadora compartilhou registros do procedimento e revelou que precisaria passar por dezenas de aplicações de toxina botulínica.

"Bom dia, estou aqui fazendo meu botox para enxaqueca na cabeça inteira e ombros", contou Virginia em um vídeo publicado nas redes sociais.

Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca

Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca levou 31 agulhadas na cabeça durante tratamento contra a enxaqueca por Reprodução/Instagram

Durante o atendimento, o médico explicou que a aplicação seria feita em diferentes pontos da cabeça. "Vários pontos na cabeça, são 31 pontos na cabeça", afirmou o profissional. Virginia resumiu a experiência em poucas palavras ao mostrar o procedimento: "31 agulhadas".

Tratamento contra a enxaqueca

A aplicação de toxina botulínica é uma das alternativas utilizadas no tratamento preventivo de determinados casos de enxaqueca crônica. A substância é aplicada em pontos específicos da cabeça e do pescoço, de acordo com a avaliação médica e o protocolo definido para cada paciente.

Antes e depois do corpo de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois da harmonização glútea de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois da lipo LAD de Virginia Fonseca, em 2020 por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca após primeira lipo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca exibe antes e depois de cirurgia para hérnia umbilical e retirada de excesso de pele por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca assiste ao pôr do sol em Dubai de biquíni por Reprodução/Instagram
Virginia antes (jan, 2025) X depois (jul, 2025) por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
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Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Virginia convive com enxaqueca desde a infância e já falou publicamente sobre o impacto das crises em sua rotina. Em um desabafo anterior, ela contou que precisou retomar os cuidados depois de interromper o acompanhamento.

"Fui sonsa, a última vez que fui foi antes da Copa [do Mundo] e eu tinha que ter voltado para fazer o botox, não voltei e deixei o pau torar. Agora estou aqui sofrendo de crise. Já fiz o bloqueio e estou muito melhor. É todo um tratamento e não é só isso, você tem que deixar de comer muita coisa, tomar muita coisa. Vale a pena, mudou a minha vida", relatou.

Antes e depois do rosto de Virginia Fonseca

Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois da rinomodelação de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Gengivoplastia de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia por Reprodução/Instagram
Antes e depois do procedimento para afinar o rosto de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca reage após receber críticas sobre sua boca e dentes por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução
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Antes e depois de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

A influenciadora também citou Paula Fernandes ao falar sobre o tratamento. Segundo Virginia, a cantora sertaneja enfrenta o mesmo problema e foi quem indicou a clínica onde ela passou a ser atendida.

"Tomem cuidado com certos 'profissionais' que só querem seu dinheiro, vão em lugares de confiança. Conheci a clínica através da Paula Fernandes, que também tinha muita enxaqueca e depois do tratamento tem uma vida normal", afirmou.

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Virginia Virginia Fonseca

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