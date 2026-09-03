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Virginia Fonseca estreia em lives no TikTok e fatura mais de R$ 50 mil

Influenciadora reuniu mais de 100 mil pessoas simultaneamente e recebeu presentes virtuais durante as transmissões

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 21:10

Virginia Fonseca faturou mais de R$ 50 mil em sua estreia nas lives do TikTok Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca encontrou uma nova maneira de transformar a audiência nas redes sociais em dinheiro. Aos 27 anos, a influenciadora estreou nas transmissões ao vivo do TikTok nesta quinta-feira (3) e teria recebido mais de R$ 50 mil em presentes virtuais, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles.

A estreia teve números expressivos. Em determinado momento, mais de 100 mil espectadores acompanharam a transmissão simultaneamente. Virginia também participou das chamadas “batalhas”, formato em que dois criadores disputam durante alguns minutos quem recebe mais presentes do público.

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E os valores enviados chamaram atenção. Em uma das disputas protagonizadas pela influenciadora, alguns presentes virtuais chegaram a representar R$ 500.

Como funciona?

No TikTok, os usuários podem comprar moedas com dinheiro real e utilizá-las para enviar presentes durante as lives. Esses itens são direcionados aos criadores de conteúdo e podem posteriormente ser convertidos em recompensas financeiras, de acordo com as regras da plataforma.

A nova fonte de renda surge enquanto Virginia também enfrenta atenção sobre seus negócios. Empresas ligadas à influenciadora são alvo de investigação da Polícia Federal por movimentações financeiras consideradas atípicas, em apuração que envolve suspeitas de lavagem de dinheiro.

A influenciadora também está envolvida em uma ação judicial relacionada à Blaze, plataforma de apostas com a qual manteve parceria anteriormente. O vínculo foi encerrado, e a defesa afirmou ter tomado conhecimento do processo pela imprensa e que se manifestaria nos autos.