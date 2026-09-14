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Virginia Fonseca fala em 'sumir' das redes e publica reflexão: 'Superei em silêncio'

Influenciadora chamou atenção após repercussão de look no GP da Espanha e climão envolvendo sua mãe e dois amigos próximos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:43

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, começou esta segunda-feira (14) de um jeito diferente. Em vez do tradicional vídeo de "bom dia" aos seguidores, a influenciadora compartilhou uma sequência de reflexões que falava sobre deixar coisas para trás, crescer sem competir e até desaparecer das redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Virginia publicou um carrossel acompanhado da mensagem: "Bom dia, bom dia, bom dia. Clica e arrasta para o lado". Entre as frases, uma chamou especialmente atenção: "Eu me amo por tudo que superei em silêncio e sozinha".

Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca

Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Mensagens na publicação repostada por Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

A primeira das reflexões na publicação em questão diz: "Não me deve nada. Fiz com amor". O carrossel segue com vários pensamentos: "Honre o lugar que permite o pão de cada dia chegar na sua mesa"; "Você só perde aquilo que não era pra ser seu"; "O bom de nós, intensos, é que quando deixamos ir, deixamos ir"; "Eu estou destinada a crescer, não a competir", "Embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais" e "As palavras pedem seu valor quando as ações não correspondem. Coerência não é perfeição, é responsabilidade afetiva".

A postagem ganhou repercussão porque aconteceu depois de um domingo movimentado para Virginia, que acabou envolvida em diferentes polêmicas nas redes sociais.

Look no GP da Espanha divide opiniões

No domingo (13), Virginia acompanhou Vini Jr., de 26 anos, no GP da Espanha de Fórmula 1, realizado no novo circuito de Madring. O visual escolhido pela influenciadora chamou atenção e provocou críticas entre fãs da categoria.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton, Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
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Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram

O principal motivo foi a presença de detalhes em laranja na calça usada por Virginia, cor associada à McLaren, uma das principais rivais da Ferrari, equipe que recebeu o casal brasileiro no paddock.

A peça, da grife alemã Namilia, é de cintura baixa e modelo NFS Moto X. O look também tinha recortes laterais, detalhes em laranja e amarelo e deixava parte da barriga à mostra, combinada com um top.

A repercussão ultrapassou as redes sociais brasileiras e chegou à imprensa espanhola. O jornal El Mundo publicou uma nota sobre a produção e fez comentários irônicos sobre o visual da influenciadora.

Mãe de Virginia se envolve em climão com amigos

No mesmo domingo, outro episódio envolvendo pessoas próximas a Virginia movimentou as redes sociais. Margareth Serrão, de 60 anos, mãe da influenciadora, deixou de seguir Hebert Gomes e Duda Freire, dois dos amigos mais próximos da filha.

Virginia Fonseca e Duda Freire

Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Duda Freire e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia e sua amiga Duda Freire por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca desembarca em Dubai ao lado da amiga, Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca e Duda Freire por Reprodução/Instagram

Antes disso, Margareth havia curtido um vídeo que criticava Hebert e questionava a trajetória do influenciador. A publicação dizia que ele teria alcançado o sucesso por ter se aproximado de Virginia.

Horas depois, Hebert compartilhou nos Stories uma mensagem sem citar Margareth diretamente: "Não me importo como sou vista por você. Eu me conheço".

Virginia Fonseca e Hebert Gomes

Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Hebert Gomes em foto antiga e em foto recente por Reprodução/Instagram
Virginia e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução
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Virginia Fonseca e Hebert Gomes por Reprodução/Instagram

Na sequência, internautas perceberam que Hebert e Duda já não apareciam entre as contas seguidas por Margareth. Duda também deixou de seguir a mãe de Virginia.

Apesar das especulações, nenhum dos envolvidos confirmou que os acontecimentos tenham relação entre si. Virginia também não comentou o episódio.

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Virginia Virginia Fonseca Vini jr.

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