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Virginia Fonseca faz postagem enigmática sobre maternidade após rumores com Neymar: 'Perdeu a importância'

Influenciadora compartilhou reflexão sobre opiniões alheias e afirmou que, depois de se tornar mãe, só uma coisa realmente importa: o bem-estar dos filhos

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 23:42

Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (18) após compartilhar uma mensagem sobre maternidade que chamou a atenção dos seguidores. A influenciadora republicou uma frase sobre a importância que as opiniões dos outros passaram a ter em sua vida depois que se tornou mãe. A publicação acontece em meio aos rumores recentes envolvendo seu nome e o jogador Neymar.

“Depois que virei mãe, muita coisa perdeu a importância. O que falam de mim, o que pensam sobre a minha vida, quem gosta ou deixa de gostar. Desde que não mexam com meu filho, quase todo o resto virou detalhe”, diz o texto compartilhado por ela, originalmente publicado pelo perfil Só Mãe Entende.

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A postagem foi interpretada como uma possível indireta em meio à repercussão de notícias sobre um suposto envolvimento com Neymar. A influenciadora, no entanto, não citou nomes nem explicou se a reflexão tinha relação com os rumores.

Nos últimos dias, Virginia foi apontada como possível affair do jogador após uma notícia afirmar que os dois teriam trocado beijos em uma festa privada. A assessoria da influenciadora negou categoricamente a informação e criticou a divulgação de especulações como se fossem fatos.