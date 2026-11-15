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Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’

Após rumores de um suposto beijo em festa privada, Virginia negou o envolvimento por meio de sua assessoria, enquanto Neymar reagiu à especulação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16:40

Virginia negou o envolvimento por meio de sua assessoria, enquanto Neymar reagiu à especulação nas redes sociais Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Neymar Jr. negaram os rumores de que teriam trocado beijos durante uma festa privada realizada no dia 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Enquanto a equipe da empresária classificou as informações como falsas, o atleta demonstrou irritação com a repercussão do assunto.

A especulação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, que afirmou que os dois teriam se beijado durante o evento, realizado em um ambiente reservado e com restrições ao uso de celulares.

Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1

Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca chega de helicóptero ao GP de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram

Em comunicado, a assessoria de Virginia negou categoricamente o suposto envolvimento e criticou a divulgação de informações sobre a vida pessoal da influenciadora sem comprovação.

“Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação”, declarou a equipe.

Neymar se manifesta

O jogador do Santos também reagiu à notícia nas redes sociais. Ao comentar uma publicação sobre o suposto beijo, Neymar demonstrou incômodo com a associação de seu nome à história.

“Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido”, escreveu.

Atualmente, Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida de Mariah, terceira filha do casal. Já Virginia Fonseca, de 27 anos, tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa desde o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr.

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