Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16:40
A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Neymar Jr. negaram os rumores de que teriam trocado beijos durante uma festa privada realizada no dia 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Enquanto a equipe da empresária classificou as informações como falsas, o atleta demonstrou irritação com a repercussão do assunto.
A especulação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, que afirmou que os dois teriam se beijado durante o evento, realizado em um ambiente reservado e com restrições ao uso de celulares.
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Em comunicado, a assessoria de Virginia negou categoricamente o suposto envolvimento e criticou a divulgação de informações sobre a vida pessoal da influenciadora sem comprovação.
“Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação”, declarou a equipe.
Neymar se manifesta
O jogador do Santos também reagiu à notícia nas redes sociais. Ao comentar uma publicação sobre o suposto beijo, Neymar demonstrou incômodo com a associação de seu nome à história.
“Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido”, escreveu.
Atualmente, Neymar é casado com Bruna Biancardi, que está grávida de Mariah, terceira filha do casal. Já Virginia Fonseca, de 27 anos, tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa desde o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr.