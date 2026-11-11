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Virginia Fonseca nega vínculo com Betano após ser processada por homem que perdeu R$ 56 mil em apostas

Defesa afirma que influenciadora nunca fez publicidade para a plataforma; ação também cita Adriane Galisteu e questiona a divulgação de jogos on-line

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 23:08

Virginia Fonseca é alvo de ação do MPDFT relacionada à publicidade de apostas online
Virginia Fonseca nega ter feito publicidade para a Betano após ser incluída em ação de homem que afirma ter perdido R$ 56 mil em apostas Crédito: Reprodução

A equipe jurídica de Virginia Fonseca se manifestou após a influenciadora ser incluída em um processo movido por um homem que afirma ter perdido R$ 56 mil em apostas on-line. Em nota divulgada nesta quarta-feira (11), os advogados negaram qualquer relação comercial ou publicitária entre a empresária e a Betano, plataforma também acionada na Justiça.

O posicionamento foi encaminhado à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a defesa, Virginia nunca realizou campanhas ou ações publicitárias para a empresa, tampouco participou de iniciativas conjuntas com as outras personalidades citadas no processo.

A manifestação veio após a Justiça do Amazonas rejeitar um pedido para que a influenciadora fosse citada por edital. O autor da ação, Eliudson de Lima Silva, havia solicitado esse tipo de notificação depois que uma correspondência enviada ao endereço informado retornou sem ser entregue.

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Influenciadora investiu em look rosa para a data por Reproduçaõ | Instagram
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Os advogados de Virginia afirmaram que ela não está evitando o andamento do processo. De acordo com a nota, os endereços da influenciadora e de suas empresas são conhecidos, e a ausência de manifestação nos autos ocorreu porque ela ainda não foi formalmente citada.

A ação foi apresentada em junho de 2025 e também envolve a apresentadora Adriane Galisteu, além da Betano. Eliudson afirma que foi incentivado por campanhas publicitárias com personalidades conhecidas a apostar pela internet, acreditando que poderia aumentar suas economias.

Segundo o relato apresentado à Justiça, ele destinou cerca de R$ 56 mil às apostas, dinheiro que havia reservado para comprar a casa própria. Após perder a quantia, afirma ter recorrido a empréstimos na tentativa de recuperar o prejuízo e enfrentado problemas de saúde.

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Na ação, o homem questiona a publicidade de plataformas de apostas e sustenta que a divulgação feita por figuras públicas teria contribuído para sua decisão de apostar. Adriane Galisteu é mencionada por sua atuação como embaixadora da Betano. Virginia, por sua vez, contesta qualquer vínculo com a empresa.

Em decisão de 7 de novembro, o juiz Saulo Góes Pinto, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba, considerou insuficiente uma única tentativa frustrada de localização para autorizar a citação por edital, medida excepcional prevista na legislação.

O magistrado determinou que o autor apresente, em 15 dias, um novo endereço da influenciadora. Caso não consiga, poderá solicitar pesquisas em sistemas cadastrais disponíveis ao Judiciário.

A decisão não analisou o mérito das acusações nem representa absolvição de Virginia. O processo continua em andamento, e a responsabilidade das partes ainda depende de avaliação judicial.

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