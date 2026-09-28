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Virginia Fonseca passa mal e faz desabafo: ‘Quase vomitei de dor’

Influenciadora afirmou estar sentindo dores após ver partida de jogo da NFL

Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:08

Virginia relatou como veio a passar mal nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia relatou fortes dores nesta segunda-feira (28) nas redes sociais após acompanhar o jogo da NFL no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde viu Ravens e Cowboys, no domingo (27).

“Bom dia. Já acordei, tomei um banho, coloquei o pijama de novo, porque ontem eu cheguei passando muito mal”, contou nos stories. Logo em seguida, Virginia explicou que continuava sentindo fortes dores e apontou relação com o dente siso.

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“Acordei hoje passando muito mal e fiquei na cama. Ainda estou passando um pouco mal. Minha cabeça está doendo muito. E eu acho que é por causa do meu dente, do siso, que está inflamado, esse aqui”, mostrou. “Está doendo muito aqui, e está doendo a cabeça”, completou.