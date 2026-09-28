Virginia Fonseca passa mal e faz desabafo: ‘Quase vomitei de dor’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:08
Virginia relatou fortes dores nesta segunda-feira (28) nas redes sociais após acompanhar o jogo da NFL no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde viu Ravens e Cowboys, no domingo (27).
“Bom dia. Já acordei, tomei um banho, coloquei o pijama de novo, porque ontem eu cheguei passando muito mal”, contou nos stories. Logo em seguida, Virginia explicou que continuava sentindo fortes dores e apontou relação com o dente siso.
Virginia
“Acordei hoje passando muito mal e fiquei na cama. Ainda estou passando um pouco mal. Minha cabeça está doendo muito. E eu acho que é por causa do meu dente, do siso, que está inflamado, esse aqui”, mostrou. “Está doendo muito aqui, e está doendo a cabeça”, completou.
Virginia ainda revelou que passou mal durante a noite por causa da intensidade da dor e teve dificuldade para mastigar. “Ontem eu tremia, quase vomitei de dor, de tanta dor. E ainda estou um pouco. Minha cabeça está doendo por causa do dente. Não estou conseguindo mastigar”, disse ela.