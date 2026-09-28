Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca passa mal e faz desabafo: ‘Quase vomitei de dor’

Influenciadora afirmou estar sentindo dores após ver partida de jogo da NFL

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:08

Virginia relatou como veio a passar mal nas redes sociais
Virginia relatou como veio a passar mal nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia relatou fortes dores nesta segunda-feira (28) nas redes sociais após acompanhar o jogo da NFL no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde viu Ravens e Cowboys, no domingo (27).

“Bom dia. Já acordei, tomei um banho, coloquei o pijama de novo, porque ontem eu cheguei passando muito mal”, contou nos stories. Logo em seguida, Virginia explicou que continuava sentindo fortes dores e apontou relação com o dente siso.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Mariana Ximenes compartilha foto rara com namorado em viagem para a Itália; saiba quem é

Mariana Ximenes compartilha foto rara com namorado em viagem para a Itália; saiba quem é

Imagem - Pedro Scooby revela o que aconteceu nos bastidores do casamento com Cintia Dicker: ‘Transbordou’

Pedro Scooby revela o que aconteceu nos bastidores do casamento com Cintia Dicker: ‘Transbordou’

Imagem - Ary Fontoura denuncia perfis que divulgaram ‘fake news’ sobre a sua morte nas redes sociais; veja vídeo

Ary Fontoura denuncia perfis que divulgaram ‘fake news’ sobre a sua morte nas redes sociais; veja vídeo

“Acordei hoje passando muito mal e fiquei na cama. Ainda estou passando um pouco mal. Minha cabeça está doendo muito. E eu acho que é por causa do meu dente, do siso, que está inflamado, esse aqui”, mostrou. “Está doendo muito aqui, e está doendo a cabeça”, completou.

Virginia ainda revelou que passou mal durante a noite por causa da intensidade da dor e teve dificuldade para mastigar. “Ontem eu tremia, quase vomitei de dor, de tanta dor. E ainda estou um pouco. Minha cabeça está doendo por causa do dente. Não estou conseguindo mastigar”, disse ela.

Tags:

Virginia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza

Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza
Imagem - Sócio de Rick revela por que desistiu de voo antes de acidente que matou cantor

Sócio de Rick revela por que desistiu de voo antes de acidente que matou cantor