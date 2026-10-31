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Virginia Fonseca posa com fantasia de coelhinha para festa de Halloween em Nova York

Influenciadora escolheu look rosa com orelhas brilhantes e salto transparente para curtir evento no Brooklyn ao lado de amigos

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:39

Virginia posa de coelhinha Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca entrou no clima de Halloween durante sua viagem a Nova York, nos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira (30), a influenciadora apostou em uma fantasia de coelhinha para curtir uma festa de pré-Halloween na cidade.

O visual escolhido foi composto por um look cor-de-rosa, orelhas com brilho e salto alto transparente. Virginia compartilhou uma sequência de fotos da produção em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: “Halloween NYC ”.

Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais 1 de 5

A influenciadora aproveitou a noite ao lado dos amigos Hebert, Tati Barbieri, Duda Freire e Yasmim Matos. O grupo foi à festa Circoloco, realizada no Brooklyn, um dos bairros de Nova York.