Virginia Fonseca posa com fantasia de coelhinha para festa de Halloween em Nova York

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Heider Sacramento
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 12:39
Virginia Fonseca entrou no clima de Halloween durante sua viagem a Nova York, nos Estados Unidos. Na noite desta sexta-feira (30), a influenciadora apostou em uma fantasia de coelhinha para curtir uma festa de pré-Halloween na cidade.
O visual escolhido foi composto por um look cor-de-rosa, orelhas com brilho e salto alto transparente. Virginia compartilhou uma sequência de fotos da produção em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: “Halloween NYC ”.
Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais
A influenciadora aproveitou a noite ao lado dos amigos Hebert, Tati Barbieri, Duda Freire e Yasmim Matos. O grupo foi à festa Circoloco, realizada no Brooklyn, um dos bairros de Nova York.
A viagem tem rendido registros de Virginia nas redes sociais, onde ela vem compartilhando momentos de lazer e os looks escolhidos para os compromissos na cidade.