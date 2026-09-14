JUSTIÇA

Virginia Fonseca processa Leo Dias e pede R$ 100 mil de indenização por fala ofensiva

Influenciadora recorreu à Justiça após tentativa de acordo extrajudicial e considerou insuficiente pedido de desculpas feito pelo jornalista

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:05

Virginia Fonseca processa Leo Dias e pede R$ 100 mil de indenização após fala ofensiva Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca decidiu levar à Justiça o desentendimento com Leo Dias após uma declaração feita pelo jornalista durante o Jornal dos Famosos, da LeoDias TV. A influenciadora entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Goiás e pede R$ 100 mil de indenização por danos relacionados à fala considerada ofensiva.

A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline, durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, nesta segunda-feira (14). Segundo ele, o processo foi protocolado no sábado (12), depois que uma tentativa de resolver o caso fora dos tribunais não avançou.

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De acordo com a defesa de Virginia, os advogados chegaram a enviar uma notificação extrajudicial solicitando uma retratação pública e buscaram um acordo com Leo Dias. Como não houve entendimento, a influenciadora optou pela ação judicial.

Um dos principais pontos apresentados pelos representantes de Virginia é justamente a retratação feita pelo jornalista após a repercussão da declaração. Leo Dias se desculpou no dia seguinte, mas, segundo a defesa da influenciadora, o pedido não teria assumido diretamente a responsabilidade pelo que foi dito.

Na avaliação dos advogados, uma manifestação condicionada a alguém ter se sentido ofendido não seria suficiente como retratação formal. É justamente essa interpretação que agora faz parte da argumentação apresentada no processo.